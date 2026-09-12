Число погибших при столкновении автобуса и лесовоза под Архангельском достигло 13

Количество погибших при столкновении микроавтобуса, лесовоза и легкового автомобиля в Архангельской области увеличилось до 13. Среди них есть несовершеннолетние. Ранее было известно о 12 погибших. Общее число пострадавших уточняется.

Агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области сообщило, что ДТП произошло 11 сентября в 19:22 мск на границе Холмогорского и Приморского округов.

Глава регионального минздрава Дмитрий Богданов уточнял, что пострадавших доставили в областную больницу. Там развернуты реанимационные отделения, усилены бригады медиков, развернуты дополнительные места. «Пациенты поступили особенно тяжелые в областную больницу. То есть тут три пациента в тяжелом состоянии, одна пациентка в крайне тяжелом состоянии»,— сказал он журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Как сообщил СКР, причиной ДТП стал выезд микроавтобуса на встречную полосу для обгона. Там он столкнулся с легковым и грузовым автомобилями. Следователи провели обыски и возбудили два уголовных дела.