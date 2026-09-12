В Архангельской области объявлен день траура после ДТП с 13-ю погибшими

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский объявил 12 сентября днем траура по погибшим в ДТП на трассе «М8—Холмогоры».

Как уточнил глава региона, развлекательные мероприятия будут отменены. На зданиях государственных органов приспустят флаги.

Вечером 11 сентября на границе Холмогорского и Приморского округов Архангельской области столкнулись микроавтобус, лесовоз и легковой автомобиль. По уточненным данным, погибли 13 человек, в том числе дети. По предварительным данным, пострадали 20 человек.