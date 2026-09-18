Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Единый день голосования умножили на три

Петербургские отделения партий определились, когда звать сторонников на выборы

Сегодня, 18 сентября, в Санкт-Петербурге начнутся выборы депутатов Законодательного собрания и Государственной думы. Голосование продлится три дня. Избирательные участки закроются для подсчета голосов вечером 20 сентября. «Ъ Северо-Запад» узнал у представителей городских отделений партий, в какой день они призовут свой актив пойти на участки.

Для избирателей участки для голосования в 2026 году будут работать три дня: с 18 по 20 сентября. Впервые такой механизм применили на референдуме по внесению поправок в Конституцию в 2020 году. Тогда трехдневное голосование ввели по соображениям заботы о здоровье избирателей — в разгар пандемии коронавируса власти решили разбить поток голосующих на три дня. После нормализации обстановки с COVID-19 отказываться от такой практики не стали. Теперь ее используют повсеместно на выборах любого уровня.

«Единая Россия» в Санкт-Петербурге призывает своих сторонников отдать голос в первый день, 19 сентября. Как рассказал «Ъ Северо-Запад» заместитель руководителя регионального исполкома реготделения Сергей Григорьев, часть мобилизационной базы единороссов направят на участки в первую половину субботы, в зависимости от их занятости. Похожей позиции придерживаются и «Новые люди». Руководитель предвыборного штаба в Петербурге Дмитрий Панов заявил, что намерен проголосовать в первый день. Он считает, что горожанам нужно прийти на участок как можно раньше, чтобы скорее выполнить свой гражданский долг.

«Для меня день голосования — долгожданный, поэтому я не буду ни в коем случае откладывать на потом. Сделаю это в первый день. На самом деле всегда рекомендую: если вы чего-то желаете — обязательно нужно это делать в первый день, как можно быстрее, чтобы потом не искать оправданий, почему не получилось»,— заявил господин Панов.

Собеседник «Ъ Северо-Запад», близкий к руководству петербургских «Новых людей», поделился, что при обзвонах сторонников партийцы рекомендуют в первую очередь проголосовать в третий день голосования, в воскресенье.

У «Зеленых» и ЛДПР особенных рекомендаций для партийцев нет. За день до старта голосования глава городского отделения «Зеленых» Кристина Черемных рассказала, что считает важным непосредственное участие в голосовании, а в какой день — не так важно. Заместитель координатора петербургского отделения ЛДПР Александр Устименко выступил с похожей идеей. Впрочем, оба собираются посетить участок в воскресенье.

В КПРФ последовательно призывают проголосовать в воскресенье, 20 сентября. Эту идею коммунисты поддерживают и на федеральном уровне, и на городском. Глава горкома КПРФ в Санкт-Петербурге Роман Кононенко объясняет это указом президента о назначении выборов на 20 сентября.

«Мы призываем прийти проголосовать 20 сентября, в день, на который назначены выборы. Вы знаете, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Государственной думы 20 сентября 2026 года»,— заявил глава депутат Заксобрания от КПРФ Роман Кононенко на встрече «Экспертного клуба Петербурга» накануне старта выборов.

«Справедливая Россия» предлагает избирателям голосовать в удобный для них день, при этом в агитационных материалах партия указывает преимущественно одну дату — 20 сентября. Глава городского отделения отдельно в соцсетях критикует руководителей организаций, которые, по ее информации, принуждают голосовать работников в первый день.

Критичнее всего к трехдневному голосованию относится в «Яблоке». Партия призывает вернуться к проведению выборов в один день, предполагая, что за две ночи бюллетени на участках могут подвергнуться неким манипуляциям.

«20 сентября однозначно. Как показывает опыт предыдущих лет, на ряде участков могут произойти самые разные чудеса. С сейф-пакетами, например. Трехдневное голосование вводилось во времена ковида. Его сейчас нет, а трехдневное голосования осталось. Чтобы бюллетени не ночевали на участке, чтобы избирательный процесс был непрерывен, мы выступаем за однодневное голосование»,— рассказал депутат Заксобрания от «Яблока» Дмитрий Анисимов.

Константин Леньков

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд