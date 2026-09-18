Единый день голосования умножили на три

Сегодня, 18 сентября, в Санкт-Петербурге начнутся выборы депутатов Законодательного собрания и Государственной думы. Голосование продлится три дня. Избирательные участки закроются для подсчета голосов вечером 20 сентября. «Ъ Северо-Запад» узнал у представителей городских отделений партий, в какой день они призовут свой актив пойти на участки.

Для избирателей участки для голосования в 2026 году будут работать три дня: с 18 по 20 сентября. Впервые такой механизм применили на референдуме по внесению поправок в Конституцию в 2020 году. Тогда трехдневное голосование ввели по соображениям заботы о здоровье избирателей — в разгар пандемии коронавируса власти решили разбить поток голосующих на три дня. После нормализации обстановки с COVID-19 отказываться от такой практики не стали. Теперь ее используют повсеместно на выборах любого уровня.

«Единая Россия» в Санкт-Петербурге призывает своих сторонников отдать голос в первый день, 19 сентября. Как рассказал «Ъ Северо-Запад» заместитель руководителя регионального исполкома реготделения Сергей Григорьев, часть мобилизационной базы единороссов направят на участки в первую половину субботы, в зависимости от их занятости. Похожей позиции придерживаются и «Новые люди». Руководитель предвыборного штаба в Петербурге Дмитрий Панов заявил, что намерен проголосовать в первый день. Он считает, что горожанам нужно прийти на участок как можно раньше, чтобы скорее выполнить свой гражданский долг.

«Для меня день голосования — долгожданный, поэтому я не буду ни в коем случае откладывать на потом. Сделаю это в первый день. На самом деле всегда рекомендую: если вы чего-то желаете — обязательно нужно это делать в первый день, как можно быстрее, чтобы потом не искать оправданий, почему не получилось»,— заявил господин Панов.

Собеседник «Ъ Северо-Запад», близкий к руководству петербургских «Новых людей», поделился, что при обзвонах сторонников партийцы рекомендуют в первую очередь проголосовать в третий день голосования, в воскресенье.

У «Зеленых» и ЛДПР особенных рекомендаций для партийцев нет. За день до старта голосования глава городского отделения «Зеленых» Кристина Черемных рассказала, что считает важным непосредственное участие в голосовании, а в какой день — не так важно. Заместитель координатора петербургского отделения ЛДПР Александр Устименко выступил с похожей идеей. Впрочем, оба собираются посетить участок в воскресенье.

В КПРФ последовательно призывают проголосовать в воскресенье, 20 сентября. Эту идею коммунисты поддерживают и на федеральном уровне, и на городском. Глава горкома КПРФ в Санкт-Петербурге Роман Кононенко объясняет это указом президента о назначении выборов на 20 сентября.

«Мы призываем прийти проголосовать 20 сентября, в день, на который назначены выборы. Вы знаете, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Государственной думы 20 сентября 2026 года»,— заявил глава депутат Заксобрания от КПРФ Роман Кононенко на встрече «Экспертного клуба Петербурга» накануне старта выборов.

«Справедливая Россия» предлагает избирателям голосовать в удобный для них день, при этом в агитационных материалах партия указывает преимущественно одну дату — 20 сентября. Глава городского отделения отдельно в соцсетях критикует руководителей организаций, которые, по ее информации, принуждают голосовать работников в первый день.

Критичнее всего к трехдневному голосованию относится в «Яблоке». Партия призывает вернуться к проведению выборов в один день, предполагая, что за две ночи бюллетени на участках могут подвергнуться неким манипуляциям.

«20 сентября однозначно. Как показывает опыт предыдущих лет, на ряде участков могут произойти самые разные чудеса. С сейф-пакетами, например. Трехдневное голосование вводилось во времена ковида. Его сейчас нет, а трехдневное голосования осталось. Чтобы бюллетени не ночевали на участке, чтобы избирательный процесс был непрерывен, мы выступаем за однодневное голосование»,— рассказал депутат Заксобрания от «Яблока» Дмитрий Анисимов.

Константин Леньков