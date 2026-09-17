Пассажиропоток вокзала Адлера с начала года достиг 4,8 млн человек

С начала 2026 года с крупных железнодорожных вокзалов юга России в пригородном и дальнем сообщении отправились 30,5 млн пассажиров. Наибольший пассажиропоток зафиксирован на вокзале Адлера — 4,8 млн человек. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

Второе место по числу отправленных пассажиров занял вокзал Ростов-Главный — 3,4 млн человек. На третьем месте оказался вокзал Сочи с показателем 3,2 млн пассажиров. С вокзала Краснодар-1 отправились более 3 млн человек.

Далее в списке идут вокзалы Анапы — 1,08 млн пассажиров, Кисловодска — 1,06 млн, Пятигорска — 1,03 млн, Ессентуков — более 1 млн. На вокзале Сириус пассажиропоток составил 977 тыс. человек, на станции Лазаревская — 975 тыс., в Новороссийске — 914 тыс., в Туапсе — 912 тыс.

На вокзале Минеральных Вод с начала года отправили 756 тыс. пассажиров, в Махачкале — 712 тыс., в Хосте — 559 тыс., на станции Роза Хутор — 482 тыс., в Лоо — 420 тыс. С вокзала Аэропорт Сочи отправились 407 тыс. пассажиров, из Дербента — 366 тыс., из Таганрога — 350 тыс.

В число вокзалов с меньшим пассажиропотоком вошли Тимашевская — 294 тыс. пассажиров, Лихая — 234 тыс., Шахтная — 232 тыс., Тихорецкая — 214 тыс., Армавир-1 — 213 тыс. и Староминская — 201 тыс.

На пассажиропоток южных направлений также повлияет изменение расписания поездов. С 1 октября «Гранд Сервис Экспресс» запускает ежедневный поезд №170/169 Москва—Минеральные Воды. На Кубани состав будет делать остановки на станциях Тихорецкая, Кавказская и Армавир.

Кроме того, с октября поезд №315/316 «Таврия» сообщением Адлер—Симферополь будет следовать через Краснодар.

Мария Удовик