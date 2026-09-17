Маршрут Москва—Сочи стал самым популярным направлением для детских перелетов летом

Авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» с июня по август перевезли 971,7 тыс. детей в возрасте до 12 лет. Из них 515,5 тыс. детей воспользовались внутренними рейсами с фиксированной скидкой 50%. Об этом 17 сентября сообщили в «Аэрофлоте», подводя итоги летних перевозок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Самым популярным направлением среди детских перелетов стал маршрут Москва—Сочи. За лето по нему перевезли 53,3 тыс. детей. Второе место занял маршрут Москва—Калининград — 52,5 тыс. пассажиров в возрасте до 12 лет.

На третьем месте оказался рейс Москва—Владивосток, которым воспользовались 31,8 тыс. детей. Далее в списке популярных направлений — Москва—Санкт-Петербург с показателем 28,3 тыс. и Москва—Анталья — 25,2 тыс. детей.

В десятку также вошли перелеты из Москвы в Хабаровск — 25 тыс. детей, Петропавловск-Камчатский — 19,8 тыс., Ереван — 18,5 тыс. и Минеральные Воды — 17,9 тыс. Еще 18,7 тыс. детей воспользовались рейсами из Санкт-Петербурга в Сочи.

Отдельно авиакомпания сообщила о перевозках многодетных семей. За лето более 17,8 тыс. таких семей совершили перелеты по специальным тарифам. При вылете из Москвы почти 3,2 тыс. многодетных семей, в составе которых было более 15,8 тыс. пассажиров, воспользовались отдельными стойками регистрации.

По услуге «Ребенок без сопровождения» за летний период авиакомпании перевезли 12,2 тыс. детей.

Мария Удовик