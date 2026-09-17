Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Маршрут Москва—Сочи стал самым популярным направлением для детских перелетов летом

Авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» с июня по август перевезли 971,7 тыс. детей в возрасте до 12 лет. Из них 515,5 тыс. детей воспользовались внутренними рейсами с фиксированной скидкой 50%. Об этом 17 сентября сообщили в «Аэрофлоте», подводя итоги летних перевозок.

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Самым популярным направлением среди детских перелетов стал маршрут Москва—Сочи. За лето по нему перевезли 53,3 тыс. детей. Второе место занял маршрут Москва—Калининград — 52,5 тыс. пассажиров в возрасте до 12 лет.

На третьем месте оказался рейс Москва—Владивосток, которым воспользовались 31,8 тыс. детей. Далее в списке популярных направлений — Москва—Санкт-Петербург с показателем 28,3 тыс. и Москва—Анталья — 25,2 тыс. детей.

В десятку также вошли перелеты из Москвы в Хабаровск — 25 тыс. детей, Петропавловск-Камчатский — 19,8 тыс., Ереван — 18,5 тыс. и Минеральные Воды — 17,9 тыс. Еще 18,7 тыс. детей воспользовались рейсами из Санкт-Петербурга в Сочи.

Отдельно авиакомпания сообщила о перевозках многодетных семей. За лето более 17,8 тыс. таких семей совершили перелеты по специальным тарифам. При вылете из Москвы почти 3,2 тыс. многодетных семей, в составе которых было более 15,8 тыс. пассажиров, воспользовались отдельными стойками регистрации.

По услуге «Ребенок без сопровождения» за летний период авиакомпании перевезли 12,2 тыс. детей.

Мария Удовик

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд