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Флаги покинули Фурштатскую

Генконсульство Германии завершает полувековую работу в Петербурге

Генеральное консульство Германии в Санкт-Петербурге, проработавшее в городе почти 54 года, завершило работу. Открытое в Ленинграде в 1972 году представительство стало первым генконсульством ФРГ в СССР. 17 сентября со здания на Фурштатской улице сняли флаги Германии и Евросоюза, гербы и таблички, а в предшествующие дни оттуда вывозили имущество и уничтожали документы. «Ъ Северо-Запад» вспоминает, как закрывалось немецкое представительство и как прежде Петербург покидали другие иностранные консульства.

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Сотрудники Генерального консульства ФРГ снимают флаг Германии со здания консульства

Сотрудники Генерального консульства ФРГ снимают флаг Германии со здания консульства

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Снятие флага Евросоюза с Генерального консульства Германии

Снятие флага Евросоюза с Генерального консульства Германии

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Сотрудники Генерального консульства ФРГ демонтируют герб Германии со здания консульства

Сотрудники Генерального консульства ФРГ демонтируют герб Германии со здания консульства

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

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Сотрудники Генерального консульства ФРГ снимают флаг Германии со здания консульства

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Снятие флага Евросоюза с Генерального консульства Германии

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Сотрудники Генерального консульства ФРГ демонтируют герб Германии со здания консульства

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

17 сентября со здания на Фурштатской улице сняли флаги ФРГ и Евросоюза, демонтировали немецкие гербы и таблички. Еще утром сотрудники убирали изображения федерального орла с окон, возле консульства работал мобильный шредер для уничтожения документов. В предыдущие дни из здания вывозили коробки и другое имущество. Отдельной публичной церемонии прощания не проводили. Речей, исполнения гимна или собрания горожан возле здания не было.

Снятие национального флага Нидерландов и флага Евросоюза со здания консульства Нидерландов в 2023 году

Снятие национального флага Нидерландов и флага Евросоюза со здания консульства Нидерландов в 2023 году

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Снятие национального флага Нидерландов и флага Евросоюза со здания консульства Нидерландов в 2023 году

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Немецкое консульское представительство работает в городе с 1972 года. Нынешнее закрытие должно быть завершено к 18 сентября, к этому же сроку немецкие дипломаты должны покинуть Россию. Функции генконсульства перейдут посольству Германии в Москве.

Флаги Польской Республики и Евросоюза на здании Генерального консульства Польши

Флаги Польской Республики и Евросоюза на здании Генерального консульства Польши

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Флаги Польской Республики и Евросоюза на здании Генерального консульства Польши

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Решение закрыть петербургское представительство российские власти приняли в качестве ответной меры после действий Берлина в отношении российского генконсульства в Бонне и Российского дома науки и культуры в немецкой столице. Германия объявила о новых ограничениях после инцидента 4 августа в аэропорту Лейпциг/Галле, где рядом с украинским военно-транспортным самолетом обнаружили беспилотник со взрывчаткой. Немецкие власти связали произошедшее с российскими государственными структурами, Москва эти обвинения отвергла.

В ответ российская сторона также потребовала прекратить деятельность представительств Института имени Гете. В Петербурге институт фактически закрылся 12 сентября. На дверях учреждения появилось объявление со словами: «С 12 сентября 2026 года мы закрыты. Благодарим вас за доверие, интерес к немецкому языку, за любовь к книгам и открытость новому». Еще раньше последние занятия прошли в Немецкой школе при генконсульстве.

Сотрудники Генерального консульства ФРГ демонтируют герб Германии со здания консульства на Фурштатской улице, 39

Сотрудники Генерального консульства ФРГ демонтируют герб Германии со здания консульства на Фурштатской улице, 39

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Сотрудники Генерального консульства ФРГ демонтируют герб Германии со здания консульства на Фурштатской улице, 39

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Нынешнее закрытие завершает сокращение регионального дипломатического присутствия Германии в России. Еще в 2023 году ФРГ закрыла генконсульства в Калининграде, Екатеринбурге и Новосибирске — после того, как Москва ограничила число сотрудников германских дипломатических, образовательных и культурных учреждений. Петербургское представительство оставалось последним немецким генконсульством в стране за пределами Москвы.

За последние годы иностранные консульства неоднократно покидали Петербург, однако происходило это по-разному.

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Закрытие Генерального консульства США в 2018 году

Закрытие Генерального консульства США в 2018 году

Фото: Евгений Кашпирев / Коммерсантъ  /  купить фото

Церемония спуска государственного флага Великобритании с флагштока у здания Генерального консульства Великобритании в 2018 году

Церемония спуска государственного флага Великобритании с флагштока у здания Генерального консульства Великобритании в 2018 году

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

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Закрытие Генерального консульства США в 2018 году

Фото: Евгений Кашпирев / Коммерсантъ  /  купить фото

Церемония спуска государственного флага Великобритании с флагштока у здания Генерального консульства Великобритании в 2018 году

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Весной 2018 года Россия потребовала закрыть генконсульство США на Фурштатской улице в ответ на высылку российских дипломатов после отравления Сергея и Юлии Скрипалей. В последние дни из здания вывозили коробки, мебель и технику. Вечером 31 марта двое сотрудников вышли на балкон и около 19:25 сняли американский флаг. Через несколько часов здание передали российской стороне. Отдельной торжественной церемонии не проводилось.

Иначе закрывалось британское генконсульство. 30 июля 2018 года у здания на Лафонской улице собрались генконсул Кит Аллан и сотрудники представительства. После прощальной речи с флагштока торжественно спустили британский флаг.

В феврале 2023 года приостановило работу генконсульство Нидерландов. В последний рабочий день со здания сняли национальный флаг и флаг Евросоюза. В том же году Петербург покинули консульства Швеции и Финляндии. У шведов прощальный прием и демонтаж символики прошли в разные дни: в середине августа состоялся прощальный вечер, а 30 августа со здания сняли флаг, герб и таблички. Финское консульство прекратило прием посетителей 1 сентября, а 27 сентября со здания на Преображенской площади сняли флаги Финляндии и ЕС и государственный герб. Формально согласие на работу представительства прекращалось с 1 октября.

Более церемониально в Петербурге закрывалось польское генконсульство. В январе 2025 года на прощание приехал посол Польши в России Кшиштоф Краевский, присутствовали сотрудники представительства, представители польской общины и духовенства. С консульства сняли польский флаг, флаг Евросоюза и табличку, после чего генконсул передал послу снятые флаги и государственный герб.

Генеральный консул Германии в Санкт-Петербурге Милан Зимандль (Milan Simandl) (слева) во время демонтажа государственных символов Германии со здания консульства

Генеральный консул Германии в Санкт-Петербурге Милан Зимандль (Milan Simandl) (слева) во время демонтажа государственных символов Германии со здания консульства

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Генеральный консул Германии в Санкт-Петербурге Милан Зимандль (Milan Simandl) (слева) во время демонтажа государственных символов Германии со здания консульства

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Что будет со зданием на Фурштатской улице после закрытия генконсульства, пока неизвестно. Особняк, в котором немецкие дипломаты размещались более 50 лет, находится в хозяйственном контуре городского ГУП «Инпредсервис». Ранее освободившимся консульским зданиям в Петербурге находили новое применение: бывшее британское консульство передали «Академии талантов», здание украинского заняла частная школа, а помещения закрытого румынского представительства предлагали генконсульству Азербайджана. Дальнейшая судьба немецкого консульства пока не определена.

Полина Пучкова

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