Флаги покинули Фурштатскую

Генеральное консульство Германии в Санкт-Петербурге, проработавшее в городе почти 54 года, завершило работу. Открытое в Ленинграде в 1972 году представительство стало первым генконсульством ФРГ в СССР. 17 сентября со здания на Фурштатской улице сняли флаги Германии и Евросоюза, гербы и таблички, а в предшествующие дни оттуда вывозили имущество и уничтожали документы. «Ъ Северо-Запад» вспоминает, как закрывалось немецкое представительство и как прежде Петербург покидали другие иностранные консульства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Сотрудники Генерального консульства ФРГ снимают флаг Германии со здания консульства Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Снятие флага Евросоюза с Генерального консульства Германии Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Сотрудники Генерального консульства ФРГ демонтируют герб Германии со здания консульства Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Следующая фотография 1 / 3 Сотрудники Генерального консульства ФРГ снимают флаг Германии со здания консульства Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Снятие флага Евросоюза с Генерального консульства Германии Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Сотрудники Генерального консульства ФРГ демонтируют герб Германии со здания консульства Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

17 сентября со здания на Фурштатской улице сняли флаги ФРГ и Евросоюза, демонтировали немецкие гербы и таблички. Еще утром сотрудники убирали изображения федерального орла с окон, возле консульства работал мобильный шредер для уничтожения документов. В предыдущие дни из здания вывозили коробки и другое имущество. Отдельной публичной церемонии прощания не проводили. Речей, исполнения гимна или собрания горожан возле здания не было.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Снятие национального флага Нидерландов и флага Евросоюза со здания консульства Нидерландов в 2023 году

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Снятие национального флага Нидерландов и флага Евросоюза со здания консульства Нидерландов в 2023 году

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Немецкое консульское представительство работает в городе с 1972 года. Нынешнее закрытие должно быть завершено к 18 сентября, к этому же сроку немецкие дипломаты должны покинуть Россию. Функции генконсульства перейдут посольству Германии в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Флаги Польской Республики и Евросоюза на здании Генерального консульства Польши

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Флаги Польской Республики и Евросоюза на здании Генерального консульства Польши

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Решение закрыть петербургское представительство российские власти приняли в качестве ответной меры после действий Берлина в отношении российского генконсульства в Бонне и Российского дома науки и культуры в немецкой столице. Германия объявила о новых ограничениях после инцидента 4 августа в аэропорту Лейпциг/Галле, где рядом с украинским военно-транспортным самолетом обнаружили беспилотник со взрывчаткой. Немецкие власти связали произошедшее с российскими государственными структурами, Москва эти обвинения отвергла.

В ответ российская сторона также потребовала прекратить деятельность представительств Института имени Гете. В Петербурге институт фактически закрылся 12 сентября. На дверях учреждения появилось объявление со словами: «С 12 сентября 2026 года мы закрыты. Благодарим вас за доверие, интерес к немецкому языку, за любовь к книгам и открытость новому». Еще раньше последние занятия прошли в Немецкой школе при генконсульстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сотрудники Генерального консульства ФРГ демонтируют герб Германии со здания консульства на Фурштатской улице, 39

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Сотрудники Генерального консульства ФРГ демонтируют герб Германии со здания консульства на Фурштатской улице, 39

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Нынешнее закрытие завершает сокращение регионального дипломатического присутствия Германии в России. Еще в 2023 году ФРГ закрыла генконсульства в Калининграде, Екатеринбурге и Новосибирске — после того, как Москва ограничила число сотрудников германских дипломатических, образовательных и культурных учреждений. Петербургское представительство оставалось последним немецким генконсульством в стране за пределами Москвы.

За последние годы иностранные консульства неоднократно покидали Петербург, однако происходило это по-разному.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Закрытие Генерального консульства США в 2018 году Фото: Евгений Кашпирев / Коммерсантъ / купить фото Церемония спуска государственного флага Великобритании с флагштока у здания Генерального консульства Великобритании в 2018 году Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ / купить фото Следующая фотография 1 / 2 Закрытие Генерального консульства США в 2018 году Фото: Евгений Кашпирев / Коммерсантъ / купить фото Церемония спуска государственного флага Великобритании с флагштока у здания Генерального консульства Великобритании в 2018 году Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ / купить фото

Весной 2018 года Россия потребовала закрыть генконсульство США на Фурштатской улице в ответ на высылку российских дипломатов после отравления Сергея и Юлии Скрипалей. В последние дни из здания вывозили коробки, мебель и технику. Вечером 31 марта двое сотрудников вышли на балкон и около 19:25 сняли американский флаг. Через несколько часов здание передали российской стороне. Отдельной торжественной церемонии не проводилось.

Иначе закрывалось британское генконсульство. 30 июля 2018 года у здания на Лафонской улице собрались генконсул Кит Аллан и сотрудники представительства. После прощальной речи с флагштока торжественно спустили британский флаг.

В феврале 2023 года приостановило работу генконсульство Нидерландов. В последний рабочий день со здания сняли национальный флаг и флаг Евросоюза. В том же году Петербург покинули консульства Швеции и Финляндии. У шведов прощальный прием и демонтаж символики прошли в разные дни: в середине августа состоялся прощальный вечер, а 30 августа со здания сняли флаг, герб и таблички. Финское консульство прекратило прием посетителей 1 сентября, а 27 сентября со здания на Преображенской площади сняли флаги Финляндии и ЕС и государственный герб. Формально согласие на работу представительства прекращалось с 1 октября.

Более церемониально в Петербурге закрывалось польское генконсульство. В январе 2025 года на прощание приехал посол Польши в России Кшиштоф Краевский, присутствовали сотрудники представительства, представители польской общины и духовенства. С консульства сняли польский флаг, флаг Евросоюза и табличку, после чего генконсул передал послу снятые флаги и государственный герб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный консул Германии в Санкт-Петербурге Милан Зимандль (Milan Simandl) (слева) во время демонтажа государственных символов Германии со здания консульства

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Генеральный консул Германии в Санкт-Петербурге Милан Зимандль (Milan Simandl) (слева) во время демонтажа государственных символов Германии со здания консульства

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Что будет со зданием на Фурштатской улице после закрытия генконсульства, пока неизвестно. Особняк, в котором немецкие дипломаты размещались более 50 лет, находится в хозяйственном контуре городского ГУП «Инпредсервис». Ранее освободившимся консульским зданиям в Петербурге находили новое применение: бывшее британское консульство передали «Академии талантов», здание украинского заняла частная школа, а помещения закрытого румынского представительства предлагали генконсульству Азербайджана. Дальнейшая судьба немецкого консульства пока не определена.

Полина Пучкова