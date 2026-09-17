Диана Арбенина, стендап-шоу и футбольный матч

В ближайшие пятницу, субботу и воскресенье сочинцы и гости города смогут послушать живую музыку разных жанров, посмотреть кино, а также посетить стендап-концерты и футбольный матч. Подробнее — в афише «Ъ-Сочи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Где послушать музыку

19 сентября в 20:00 в концертном зале «Фестивальный» пройдет концерт Лолиты. Артистка широко известна своим мощным вокалом, эпатажным образом на сцене и искренностью. С 2000 года певица выступает сольно. Среди ее главных хитов — песни «Пошлю его на...», «Ориентация Север», «На Титанике» и «Раневская».

Стоимость билетов — от 4000 руб. (16+)

В санатории «Светлана» 20 сентября в 19:00 выступит российская инди-группа Odnono. Коллектив был основан в 2001 году в Вологде журналистом и музыкантом Алексеем Мышкиным. Группа объединяет в своем творчестве современную поэзию, хип-хоп, электронную и этническую музыку.

Стоимость билетов — от 1900 руб. (12+)

20 сентября в 20:00 в зале «Фестивальный» выступят Диана Арбенина и группа «Ночные снайперы». В программе заявлены хиты «Катастрофически», «Разбуди меня», «Рубеж», а также песни с альбома Rap For Mama, который вышел этим летом.

Стоимость билетов — от 5000 руб. (16+)

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Что смотреть в кино

В кинотеатрах Сочи продолжаются показы нового исторического боевика «Восставший». Англия охвачена беспорядками. Во главе восставших оказывается Уот Тайлер, который никогда не мечтал стать лидером, но именно ему предстоит изменить ход истории.

Стоимость билетов — от 490 руб. (18+)

Также в кинотеатрах еще можно посмотреть таиландскую драму «Мой пес Гохан». Белый пес с розовым носом проходит через жизни трех хозяев: инженера, не готового выйти на пенсию, сотрудницы приюта для животных и молодой пары студентов. Он оказывается рядом в самые важные моменты их жизни и по-своему меняет каждого из них.

Стоимость билетов — от 510 руб. (12+)

В воскресенье в 15:00 в «Кино Море Молл» состоится показ аниме 2011 года «Ариэтти из страны лилипутов». Сценарий фэнтези написан Хаяо Миядзаки. Главные герои картины — маленькие существа, которые живут рядом с людьми, одалживая вещи по чуть-чуть. Их существование хранится в секрете, но юная Ариэтти нарушает запрет. Ее обнаруживает 14-летний Се, и они становятся лучшими друзьями.

Стоимость билетов — 820 руб. (6+)

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Чем можно еще заняться

В пятницу, 18 сентября, в 17:00 на стадионе «Фишт» встретятся футбольные клубы «Сочи» и «СКА-Хабаровск». Команды сыграют в рамках 12-го тура Лиги PARI. Матч будет посвящен 113-летию футбола в Сочи. Предматчевая программа начнется за полтора часа до первого свистка на поле. Все желающие смогут принять участие в интерактивах, конкурсах и розыгрышах, послушать лекции об истории сочинского футбола, обещают организаторы.

Стоимость билетов — от 200 руб. (0+)

19 сентября в 20:00 в Red Buffet пройдет шоу «Большой стендап». На сцене с лучшими шутками выступят местные комики, в том числе участники телевизионных и интернет-проектов.

Стоимость билетов — от 599 руб. (18+)

В Центре национальных культур им. Мазлумяна в Лазаревском 20 сентября в 20:00 выступит комик Святослав Ещенко. Артист стал широкого известен в нулевые благодаря участию в телевизионных программах «Аншлаг», «Смехопанорама» и «Юморина». В программе «Пора порадоваться!» смешные истории о семейных отношениях, любви, финансах, гостиницах, поликлиниках, пешеходах и водителях, городе и деревне, и в целом о жизни.

Стоимость билетов — от 1300 руб. (6+)

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