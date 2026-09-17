В Новомихайловском по решению суда снесут самовольную постройку

Судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда удовлетворила иск администрации Туапсинского района к Лике Подольской, Светлане Подольской и Киму Ачмизову. Суд признал построенный в поселке Новомихайловский объект самовольной постройкой и обязал ответчиков его снести.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Объект находится на земельном участке, который предназначен для индивидуального жилищного строительства. Участок расположен в водоохранной зоне и в границах зоны санитарной охраны курортов. По документам на нем можно было построить индивидуальный жилой дом.

Однако фактически на участке возвели четырехэтажный объект. Проведенная в рамках дела экспертиза показала, что по своему назначению он является многоквартирным жилым домом. При этом его технические характеристики и назначение не соответствуют данным, указанным в разрешительной документации.

Суд признал объект самовольной постройкой и обязал ответчиков снести его в течение трех месяцев со дня вынесения апелляционного определения.

Также суд установил неустойку на случай, если решение не будет исполнено в установленный срок. С ответчиков солидарно в пользу муниципального образования Туапсинский район будут взыскивать по 10 тыс. руб. за каждый день неисполнения решения. Неустойка начнет начисляться после окончания трехмесячного срока и будет действовать до фактического сноса объекта.

Апелляционное определение вступило в силу в день его принятия.

Мария Удовик