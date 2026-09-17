«Фонтанка»: власти Петербурга не получали заявок на согласование концерта Уэста
Комитет по культуре правительства Санкт-Петербурга не получал заявок на согласование концерта американского рэпера Канье Уэста. Такой ответ замглавы ведомства Станислава Молдованова пришел на жалобу одного из граждан, купивших билеты на концерт, пишет «Фонтанка».
Канье Уэст
Фото: Randall Hill / Reuters
Как подчеркнул в письме господин Молдованов, «Газпром Арена» указала на отсутствие договора аренды с организатором, который необходим для проведения мероприятия. Чиновник добавил, что по закону владелец объекта, где будет проводиться концерт, должен согласовать его с комитетом по культуре.
Такие правила, как указал Станислав Молдованов, действуют с начала пандемии коронавируса. «Сведениями о формировании заявки в соответствии с порядком комитет не располагает»,— подчеркнул он. По данным «Фонтанки», аналогичный ответ получили 132 человека, направивших жалобу.
17 августа Say Agency анонсировало концерты Канье Уэста на «Газпром-Арене». Уже через неделю площадка заявила об отсутствии договора на аренду, из-за чего мероприятие не состоится. При этом на сайте стадиона можно было купить билеты. Организатор утверждает, что выплатил артисту аванс, и его выступления в России не отменены. Команда музыканта рассматривала возможность переноса концерта в Москву. Роспотребнадзор вынес предостережение Say Agency из-за отказа возвращать деньги за билеты. Некоторые покупатели обратились про этому поводу в суд.
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Для проведения концерта нужна последовательная конструкция: организатор сначала оформляет формальные отношения и с артистом, и с владельцем площадки, и только после этого анонсирует концерты и продает билеты; владелец объекта, где будет проводиться концерт, согласует мероприятие с Комитетом по культуре. Поэтому отсутствие договора аренды означает, что один из базовых этапов подготовки не завершен, а продажа билетов не подтверждает готовность площадки принять шоу.
Жесткого запрета на продажу билетов до подписания таких договоров в России нет, однако это создает риск для организатора. Если срыв произойдет из-за неподписанного договора с площадкой, артист вправе отказаться от выступления, возможно с удержанием гонорара, а выплаченный аванс по умолчанию невозвратный. В августе 2026 года возможные потери организатора из-за отказа площадки проводить шоу оценивались более чем в 2,5 млрд руб., не считая репутационного ущерба.