«Фонтанка»: власти Петербурга не получали заявок на согласование концерта Уэста

Комитет по культуре правительства Санкт-Петербурга не получал заявок на согласование концерта американского рэпера Канье Уэста. Такой ответ замглавы ведомства Станислава Молдованова пришел на жалобу одного из граждан, купивших билеты на концерт, пишет «Фонтанка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Канье Уэст

Фото: Randall Hill / Reuters Канье Уэст

Фото: Randall Hill / Reuters

Как подчеркнул в письме господин Молдованов, «Газпром Арена» указала на отсутствие договора аренды с организатором, который необходим для проведения мероприятия. Чиновник добавил, что по закону владелец объекта, где будет проводиться концерт, должен согласовать его с комитетом по культуре.

Такие правила, как указал Станислав Молдованов, действуют с начала пандемии коронавируса. «Сведениями о формировании заявки в соответствии с порядком комитет не располагает»,— подчеркнул он. По данным «Фонтанки», аналогичный ответ получили 132 человека, направивших жалобу.

17 августа Say Agency анонсировало концерты Канье Уэста на «Газпром-Арене». Уже через неделю площадка заявила об отсутствии договора на аренду, из-за чего мероприятие не состоится. При этом на сайте стадиона можно было купить билеты. Организатор утверждает, что выплатил артисту аванс, и его выступления в России не отменены. Команда музыканта рассматривала возможность переноса концерта в Москву. Роспотребнадзор вынес предостережение Say Agency из-за отказа возвращать деньги за билеты. Некоторые покупатели обратились про этому поводу в суд.