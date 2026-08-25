Организатор концертов Канье Уэста в России уже заплатил ему аванс
Вероятность отмены концертов рэпера Канье Уэста в России исключена, заявила гендиректор SAY Agency Анна Субчева. По ее словам, контракт с музыкантом подписан на два шоу, и ему уже заплатили аванс.
Канье Уэст
Фото: Kevin Lamarque / Reuters
Как уточнила госпожа Субчева, процесс согласования концерта с площадкой пока не завершен. Она отметила, что организаторы мероприятия подписали договор. «Площадка выслала спецификацию по корпоративной почте, мы ее согласовали, далее выслала договор, который мы должны подписать до 27 августа. Мы его подписали и отправили»,— рассказала РБК глава SAY Agency.
Анна Субчева добавила, что анонс и старт продаж билетов были синхронизированы с площадкой. «Мы проведем этот концерт. Его никто не отменял. Еще совершенно точно рано говорить о чем-то другом»,— заверили в SAY Agency.
На прошлой неделе Say Agency анонсировало концерты рэпера на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября. Стоимость билетов варьировалась от 9 тыс. до 160 тыс. руб. Однако представители площадки заявили, что не заключали договор об аренде площадки для шоу. В «Газпром Арене» утверждают, что организаторы шоу начали продажу билетов без необходимых документов. На официальном сайте тура Канье Уэста анонс концертов в России пока остался.
Фотогалерея
«Самая большая трагедия в жизни — я никогда не увижу своего выступления»
Музыкальный продюсер Джозеф Карре, сотрудничающий с Канье Уэстом, подтвердил в соцсети X, что рэпер даст концерты в России 10 и 11 октября на «Газпром Арене», анонсировав шоу с ценами от 23 до 160 тыс. рублей. Информация о концертах также появилась на официальном сайте Канье Уэста, где перечислены страны его мирового тура, и часть билетов была раскуплена уже в первый час после старта продаж.
В то же время, как сообщала «Газпром Арена», организаторы шоу Канье Уэста запустили рекламную кампанию и продажу билетов без необходимых для проведения шоу документов. Представители площадки подчеркнули, что не заключали договор аренды, а без него концерт состояться не может.