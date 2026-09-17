Горизбирком порекомендовал избирателям не брать большие сумки на участки

В дни голосования на избирательных участках в Санкт-Петербурге усилят меры безопасности, рассказал председатель городской избирательной комиссии Максим Мейксин в интервью «Ъ Северо-Запад». По его словам, на входе на участках будут действовать не только рамки-детекторы, но и другие средства контроля. Выборы стартуют завтра, 18 сентября, и продлятся до вечера воскресенья, 20 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выборы стартуют 18 сентября и продлятся до вечера воскресенья, 20 сентября

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Выборы стартуют 18 сентября и продлятся до вечера воскресенья, 20 сентября

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

«Безусловно, меры безопасности очень серьезно усилены. Помимо стандартных рамок-детекторов, есть еще и другие средства контроля, которые будут применяться на участках. Не буду раскрывать детали, чтобы не помогать тем, кто хочет что-то нехорошее сделать. Я могу порекомендовать не брать с собой большие сумки. <...> Уверен, избиратели отнесутся к этому с пониманием»,— сказал господин Мейксин.

Отдельно глава Горизбиркома упомянул меры, которые комиссия предпримет для противодействия вбросам и фейкам. Господин Мейксин заявил, что его коллеги намерены активно взаимодействовать со СМИ и проверять спорные сообщения с помощью видеонаблюдения.

Подробнее — в материале «Ъ Северо-Запад» «В России нет "неважных" избирательных кампаний».

Константин Леньков