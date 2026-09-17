Кириенко: у Екатеринбурга есть все шансы стать молодежной столицей России

Екатеринбург обладает всеми возможностями стать молодежной столицей России в 2027 году, рассказал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на пресс-конференции об итогах Международного фестиваля молодежи (МФМ) в городе. Он напомнил, что по итогам конкурса соответствующий статус в 2026 году был присвоен Смоленску.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Кириенко

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ Сергей Кириенко

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

«У нас начинается активная подача заявок, идет активное голосование в интернете, подыграть невозможно. Все определяется активностью самих жителей»,— пояснил господин Кириенко.

Статус «Молодежная столица России» на протяжении пяти лет на год присваивается одному из городов за выдающиеся достижения в сфере молодежной политики. Победителя определяет Федеральное агентство по делам молодежи по итогам конкурса и народного голосования. Город, получивший статус, становится площадкой для проведения крупных мероприятий при федеральной поддержке и получает возможность увеличить количество образовательных программ, грантовых конкурсов и молодежных проектов.

Губернатор Денис Паслер подчеркнул, что Свердловская область может провести «хоть в следующем году» событие, близкое по масштабу МФМ. «Мы готовы с учетом опыта, который получили. У нас проходили и Чемпионат мира по футболу, и "Иннопром" проходит, и ШОС — все крупнейшие мероприятия регион принимал, но такого (МФМ.— "Ъ-Урал") не было никогда. Новый опыт, компетенция, которой на сегодняшний день благодаря всем регион обладает»,— сказал глава Среднего Урала.

Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ) создал президент Владимир Путин в 2023 году как аналог событий, которые проходили в 1957, 1985 годах в СССР и в 2017-м в России. Впервые ВФМ состоялся в 2024 году в «Сириусе», на территории которого собралось 20 тыс. человек из 190 стран. Глава государства решил развивать наследие фестиваля и регулярно проводить встречи молодежи со всего мира. В 2025 году ВФМ организовали в Нижнем Новгороде, его посетили 2 тыс. человек из 120 стран, в 2026-м — в Екатеринбурге.

МФМ проходил в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Из 113 тыс. заявившихся человек принять участие в событии смогли 10 тыс. молодых людей из 191 страны, включая 5 тыс. россиян и столько же зарубежных гостей в возрасте до 35 лет. Они посетили 121 стенд на территории трех павильонов МВЦ «Екатеринбург-Экспо» о достижениях России, более 300 экскурсий, выступления свыше 2 тыс. артистов и 150 лекторов, включая вице-премьеров и министров федерального правительства, губернаторов, спортсменов и других деятелей. В церемонии закрытия фестиваля участие принял глава МИД РФ Сергей Лавров.

По итогам поездки в Екатеринбург более 95% иностранных участников события стали положительно относиться к России, а число просмотров их контента с фестиваля превысило отметку в 1,5 млрд.

Василий Алексеев