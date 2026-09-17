Контент участников фестиваля молодежи в Екатеринбурге набрал 1,5 млрд просмотров

Количество просмотров видео и фотографий 5 тыс. иностранцев с Международного фестиваля молодежи (МФМ) в Екатеринбурге превысило отметку в 1,5 млрд, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента (АП) РФ Сергей Кириенко на пресс-конференции об итогах события. Он добавил, что общий объем отснятого контента гражданами из 191 страны мира составил 82 терабайта. «Если качество видео 4K, то получится такой ролик, который надо смотреть непрерывно 1,5 года»,— пояснил господин Кириенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Кириенко

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Сергей Кириенко

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Первый замглавы АП напомнил, что участие в фестивале приняло «очень большое количество лидеров мнений, блогеров с миллионными количеством подписчиков. «Их уже никто никогда не обманет рассказами про голодную, разрушенную и злобную Россию, это невозможно. Пройдет 15-20 лет, многие из них станут людьми, определяющими политические и экономические решения в своих странах»,— сказал Сергей Кириенко.

Он подчеркнул, что проведение МФМ получило негативную оценку со стороны стран Запада. «Все, что смогли сделать западные СМИ, это серию публикаций о том, что фестиваль сделан для того, чтобы вербовать шахидов из приехавшей молодежи. Если больше ничего придумать не получилось, а жаба душит, то это очень хороший комплимент»,— пояснил первый замглавы АП.

Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ) создал президент Владимир Путин в 2023 году как аналог событий, которые проходили в 1957, 1985 годах в СССР и в 2017-м в России. Впервые ВФМ состоялся в 2024 году в «Сириусе», на территории которого собралось 20 тыс. человек из 190 стран. Глава государства решил развивать наследие фестиваля и регулярно проводить встречи молодежи со всего мира. В 2025 году ВФМ организовали в Нижнем Новгороде, его посетили 2 тыс. человек из 120 стран, в 2026-м — в Екатеринбурге.

МФМ проходил в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Из 113 тыс. заявившихся человек принять участие в событии смогли 10 тыс. молодых людей из 191 страны, включая 5 тыс. россиян и столько же зарубежных гостей в возрасте до 35 лет. Они посетили 121 стенд на территории трех павильонов МВЦ «Екатеринбург-Экспо» о достижениях России, более 300 экскурсий, выступления свыше 2 тыс. артистов и 150 лекторов, включая вице-премьеров и министров федерального правительства, губернаторов, спортсменов и других деятелей. В церемонии закрытия фестиваля участие принял глава МИД РФ Сергей Лавров.

Василий Алексеев