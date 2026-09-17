В выставочном центре «Екатеринбург-Экспо» прошла торжественная церемония закрытия Международного фестиваля молодежи (МФМ), который собрал на Среднем Урале 10 тыс. человек из 191 страны мира. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что иностранцы смогли увидеть, как живет «открытая и дружелюбная» страна, и выразил надежду, что участники события продвинут отечественные ценности в своих государствах для объединения «молодых людей во всем мире».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел России Сергей Лавров на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге

Фото: Василий Алексеев Министр иностранных дел России Сергей Лавров на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге

Фото: Василий Алексеев

На шестой день жизни в Екатеринбурге многие иностранцы могли похвастаться погружением в особенности русской культуры и менталитета: головы большей части участников фестиваля из африканских и арабских стран покрыли кубанки и шапки-ушанки, а представители западных государств предпочли толстовки с надписями «Границы России нигде не заканчиваются», «Духовные скрепы» и «Сила России внутри нас самих». Внизу каждой цитаты был отпечатан автограф президента Владимира Путина.

«России ограничили доступ ко всему: к иностранному производству и поставкам, но она смогла жить независимо от всего мира и процветать. Если раньше Россия казалась страной, где есть только нефть и газ, то сейчас это супер крутая держава — в этом ее сила»,— рассказал «Ъ-Урал» американец Джанкарло Дефелиппис в толстовке «Баллистическая ракета Орешник является гарантом суверенитета России».

Под конец фестиваля темой «новой архитектуры мира», заявленной главой МИД Сергеем Лавровым для выступления, заинтересовалась большая часть иностранцев. Впервые в лектории закончились места и возникли очереди, хотя ранее проходили встречи молодежи с заместителем руководителя администрации президента Максимом Орешкиным, омбудсменом Яной Лантратовой, официальным представителем МИД Марией Захаровой, вице-премьерами и иностранцами, которые познакомились с Россией задолго до фестиваля — бойцом ММА, депутатом курултая Башкирии Джеффом Монсоном и актером, спецпредставителем МИД РФ Стивеном Сигалом.

В очереди граждане Южной Африки пояснили корреспонденту «Ъ-Урал», что господин Лавров считается в их стране «вторым человеком после Путина», а стоящий рядом американец Ноах Шенк заявил об авторитете политика в США. «Он грамотно доносит позицию России до западного населения. Делает это без громких заявлений и аккуратно»,— добавил он.

Сергей Лавров сразу заверил молодежь из европейских стран, что Россия «не собирается нападать» на их государства вопреки сообщениям от их властей о «необходимости готовиться к войне». «Если Европа нападет на РФ, то это будет уже совсем другая война, и она будет очень короткой»,— предупредил ребят глава МИД.

После вопросов от иностранцев из других частей света о будущем взаимодействии уже с их родными странами господин Лавров подчеркнул, что со многими государствами у России «великолепные политические отношения на всех уровнях». Глава МИД отметил, что за первые шесть месяцев этого года товарооборот между РФ и Угандой увеличился на 70%, и эти темпы «будут продолжать наращивать свое повышение», а с Мальдивами будет и дальше вестись работа по обеспечению «необходимых транспортных, страховочных и визовых возможностей».

Сергей Лавров заявил, что у России нет желания задерживать процессы по сближению Армении и Европы, которые провозгласил премьер-министр страны Никол Пашинян. Он предупредил, что их народ «наверняка обманут власти Евросоюза». «Я не вижу, как Армения может оказаться в Европейском союзе, куда уже много десятилетий стоит в очереди Турция, Сербия»,— сказал он.

Глава МИД подчеркнул, что несмотря на предупреждение России, «процесс внедрения в армянское законодательство и нормативную практику евростандартов уже начался» без учета мнения народа. «России не хотелось бы оплачивать подготовку к членству в Евросоюзе путем тех огромных преференций, которые Армения получает в Евразийском экономическом союзе»,— добавил господин Лавров.

Под конец встречи иностранцев начало интересовать положение дел в самой России. Студент швейцарского университета Санкт-Галлена пожаловался, что в Европе сказали, что «у вас демократии нет». Глава МИД заверил его, что россияне на выборах голосуют «так, как велит им сердце». «Есть целые группы из наших бывших граждан, которые сбежали на Запад и создают организации по деколонизации России, имея в виду ее расчленение. Они понимают, что целей не достигнут, но расшатать ситуацию и дестабилизировать страну попытки есть»,— сказал он, пообещав молодежи вновь увидеться на закрытии фестиваля.

В отличие от церемонии открытия МФМ, на которой звучали известные произведения с каждого континента, вся программа состояла исключительно из песен и музыки российских авторов. На сцене сыграли «Улетай на крыльях ветра» композитора Александра Бородина, «Калинку» композитора Ивана Ларионова, «Коня» группы «Любэ» и «Нет тебя прекрасней» композитора Юрия Антонова. Совместно российские и иностранные музыканты исполнили «Седую ночь» группы «Ласковый май», которую на английском языке спел артист Ваня Дмитриенко.

После него на сцену вышел Герой России, участник СВО Илья Споняков. Он подчеркнул, что мир является «огромной ценностью». «Только вместе мы способны сохранить то, что нам дорого, и создать будущее, в котором захотят жить следующие поколения»,— обратился он к тысячам участников фестиваля.

Сергей Лавров заверил молодежь, что «знание, помноженное на современные технологии и формы сотрудничества, позволит решать такие задачи, которые еще вчера казались недоступными».

«В Екатеринбурге вы смогли убедиться, что такие встречи позволяют лучше понимать друг друга, стирать границы и преодолевать любые стереотипы. Мы разные, но мы понимаем друг друга, хотим понять еще больше, чтобы совместно искать точки соприкосновения и перспективы для совместных свершений»,— сказал политик.

Господин Лавров выразил надежду, что иностранная молодежь будет «продолжать продвигать общие интересы, которые объединяют молодых людей во всем мире». «Желание стабильности, успеха, завести семью и делать добрые дела»,— пояснил глава МИД.

Последней перед участниками фестиваля выступила группа Uma2rman с песней «Проститься». Участники фестиваля из российских регионов подпевали известные слова о том, что многое осталось «недосказано и недослушано», а у иностранцев на глазах выступали слезы.

Василий Алексеев