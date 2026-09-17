Кириенко: 95% иностранцев после участия в МФМ стали положительно относиться к РФ

Во время Международного фестиваля молодежи (МФМ) в Екатеринбурге возросло число иностранных участников, которые положительно относятся к России, передает департамент информационной политики Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Кириенко

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Сергей Кириенко

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

По словам первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко, доля таковых составила 95% по итогам опроса. Иностранцев опрашивали на протяжении всего фестиваля, в том числе чтобы оперативно выявлять вопросы и беспокойства и реагировать на них. «После участия в фестивале положительно относятся к России 95% иностранных участников. При этом почти 70% оценивают свое отношение как очень положительное, крайне положительное или максимально положительное. Доля таких оценок выросла за пять дней фестиваля на 25%. А 96% участников назвали свои эмоции по отношению к России позитивными, причем 68% сказали, что главная эмоция — восхищение», — рассказал он.

Повторно посетить страну захотели 92% иностранцев, а 95% заявили, что испытали счастье, посетив РФ. Перед отъездом их спросили, какую песню они считают гимном МФМ-2026 — они выбрали песню Татьяны Куртуковой «Матушка-земля». Среди российских участников, делегатов и организаторов фестиваля 97% заявили, что испытывали чувство гордости за Россию. Причем для 73% это было сильное чувство гордости.

Международный фестиваль молодежи проходил в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. В нем участвовали 10 тыс. молодых людей из 191 страны, включая 5 тыс. представителей России и столько же зарубежных гостей в возрасте до 35 лет. Мероприятие посетил глава МИД РФ Сергей Лавров, а президент России Владимир Путин выступил с видеообращением для участников и гостей фестиваля.

Как завершился Международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге — в материале «Мы разные, но мы понимаем друг друга»

Ирина Пичурина