Вечером 13 сентября в выставочном центре «Екатеринбург-Экспо» прошла торжественная церемония открытия Международного фестиваля молодежи (МФМ), в котором принимает участие 10 тыс. человек из 191 страны мира. Президент России Владимир Путин по видеосвязи объяснил им, что слово «мир» в русском языке означает не только «дружбу» и «согласие», но и «планету» и «человечество», призвав следовать «за мечтой вместе с Россией».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Торжественная церемония открытия Международного фестиваля молодежи

Фото: Telegram-канал Артема Жоги Торжественная церемония открытия Международного фестиваля молодежи

Фото: Telegram-канал Артема Жоги

Площадка «Екатеринбург-Экспо» на время проведения Международного фестиваля молодежи стала «Городом молодежи мира». Его участников в районе «Технологическое лидерство» встречали роботы-экскурсоводы и машины, напевающие «Катюшу», а также ведущие российские разработки — автомобиль Aurus Senat на водородном топливе, первый отечественный серийный электромобиль «Атом» с запасом хода до 500 км и макет экспериментальной термоядерной установки, способной создавать плазму в миллионы градусов.

В районе «Культурный код» к ребятам с экранов обращались российские классики, а около фигур трехметровой головы поэта Александра Пушкина и склонившегося над книгой писателя Федора Достоевского гостей приветствовали герои из русских сказок. Этих авторов можно было встретить и на книжных полках местной ярмарки литературы. С ними соседствовали произведения помощника президента России Владимира Мединского и главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» Маргариты Симоньян. Продавцы признались «Ъ-Урал», что у иностранцев спрос все-таки на русскую классику.

«Достоевский — реалист. В "Преступлении и наказании" одна тьма, но в остальных его произведениях всегда есть несколько лучей света. Да, все плохо, но есть надежда, и к ней надо стремиться»,— объяснила свой выбор представительница делегации венесуэльцев.

Тема истории на МФМ прошла лейтмотивом в речах многих спикеров, приехавших поприветствовать участников фестиваля. Так, председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что Россия добилась создания самой прозрачной избирательной системы в мире в том числе из-за длинной истории народовластия в стране, которая исчисляется более чем 1 тыс. лет. «Она вообще зарождалась тогда, когда США и многих европейских стран в зародыше не было»,— подчеркнула она.

Госпожа Памфилова призналась, что многие близкие к странам Запада государства стали терять «электоральный суверенитет» из-за «деградирующих элит, которые оторвались от своих народов и демократических принципов».

«Вам завтра определять судьбу ваших стран в нашем непростом мире, который переживает политическую турбулентность, и мы готовы поделиться своим опытом, чтобы проводить выборы в интересах народов, а не для того, чтобы понравиться западным дядям и тетям»,— обратилась глава ЦИК к иностранной молодежи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко

Фото: Василий Алексеев Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко

Фото: Василий Алексеев

О важности знания истории как об условии «счастливого будущего» на планете заявил первый заместитель руководителя администрации президента (АП) РФ Сергей Кириенко на открытии выставки «Катастрофа памяти: неонацизм в XXI веке» в конгресс-центре «Екатеринбург-Экспо». По его словам, многие иностранцы только по приезде в Россию узнали о «возвращении нацизма и фашизма на Землю». «В их странах об этом не рассказывают, и от многих участников мы слышим, что и Россия другая. Первое впечатление — это удивление, а за ним идет и уважение, и любовь к России, и даже иногда добрая зависть, что у них таких возможностей для молодежи, которые созданы здесь, не существует»,— сказал он.

Во время осмотра внимание господина Кириенко привлек стенд с данными СКР, согласно которым за 12 лет от действий властей Украины погибли 8 389 мирных жителей и были ранены 24 434 человека, вне зоны проведения СВО за четыре года в 54 российских субъектах — 1 472 и 6 754 соответственно.

Многие иностранные гости признались, что испытывали притеснения во многих странах, но только не в России. «Часто говорят, что тут много расизма, да и мы с друзьями смотрели "Брата", знаем о разговоре Данилы с кавказцами, но в жизни этого ни разу не встречал, в отличие от той же Франции — диаметрально разные отношения, если сравнивать с Россией»,— пояснил «Ъ-Урал» гражданин Алжира Халед.

В число популярнейших площадок среди зарубежной молодежи вошел стенд Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин», одним из создателей которого является Сергей Кириенко. На нем иностранцев обучили простейшим навыкам управления БПЛА и тактической медицины. «Многие интересуются, а как к нам попасть на обучение? А у нас главное условие, что нужно являться гражданином РФ»,— рассказала одна из работниц стенда.

После приобретения новых навыков участники МФМ могли сделать фото с припиской «Весь мир — Россия, а сердце в нем — Донбасс. Мы Za Добро» в стоящем рядом «Донбассенке» — макете автомобиля, который используют для отправки гуманитарных грузов.

Очередей на стендах не стало ближе к вечеру, когда всех участников события пригласили в отдельный павильон площадью 16,8 тыс. кв. м, специально предусмотренный под церемонию открытия МФМ.

В течение полутора часов на сцене выступили исполнители, известные иностранцам с каждого континента — южнокорейская K-pop-группа W24, южноафриканская певица Lizwi, турецкий актер, известный по роли султана Сулеймана в сериале «Великолепный век» Халит Эргенч, певица из Уругвая Наталия Орейро и российская группа The Hatters. Абсолютно все подпевали припев певицы Татьяны Куртуковой про «матушку-землю».

Последним по видеосвязи выступил президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что на Урале — месте пересечения Европы и Азии «веками рождались идеи, которые меняли страну к лучшему». «Первые заводы, первая в России промышленная революция, многие сотни современных научных прорывов. Где, как не здесь, молодым лидерам разных стран обсуждать то, каким должен быть мир будущего»,— пояснил он.

Владимир Путин отметил, что слово «мир» в русском языке означает не только «дружбу» и «согласие», но и «планету» и «человечество». Президент заверил, что если Россия дружит, то делает это «крепко и надолго». «Будем рады тем, кто решит присоединиться к нашим проектам, но не менее рады, если и в своих странах вы будете строить наш общий новый и справедливый мир»,— обратился к молодежи господин Путин, призвав следовать «за мечтой вместе с Россией».

Василий Алексеев