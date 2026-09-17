В Сочи жителей предупредили об угрозе атаки БПЛА

Днем 17 сентября в Сочи объявлена угроза применения беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава курорта Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

Гражданам, находящимся в помещениях, рекомендовано не подходить к окнам и укрыться в комнатах без оконных проемов либо в помещениях с капитальными стенами, таких как коридоры, ванные комнаты или кладовые. Дополнительно рекомендуется выбирать помещения, не выходящие в сторону морского побережья.

Тем, кто находится на улице, следует проследовать в ближайшие укрытия, для этого подойдут подвалы, цокольные этажи зданий, подземные переходы, парковки или тоннели. При отсутствии укрытий необходимо использовать нижние уровни зданий. Использование автомобилей в качестве укрытия является небезопасным. Также не рекомендуется находиться вплотную к стенам многоквартирных домов.

Кроме того, гражданам следует воздержаться от фото- и видеосъемки, а также публикации любых материалов, связанных с работой систем противовоздушной обороны, действиями специальных служб и возможными последствиями применения беспилотных аппаратов.

Жителям рекомендовано сохранять спокойствие и ожидать официального сообщения об отмене сигнала после стабилизации обстановки. В случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112.

Алина Зорина