В Свердловской области провели 27 тыс. экскурсий для участников МФМ

В Свердловской области для 10 тыс. участников Международного фестиваля молодежи (МФМ) провели 27 тыс. экскурсий по достопримечательностям Екатеринбурга, Верхней Пышмы и Сысерти, рассказал первый заместитель руководителя администрации президента (АП) РФ Сергей Кириенко на пресс-конференции об итогах события. По его словам, большее число молодежи посетило «уникальный, совершенно фантастический» Музейный комплексе гражданской и военной техники в Верхней Пышме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музейный комплекс в Верхней Пышме

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Музейный комплекс в Верхней Пышме

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

«Екатеринбург, Урал — невероятно гостеприимная земля. Многие иностранцы и говорили, и писали в своих социальных сетях "у вас погода холодная, а люди гораздо теплее". Это очень искренняя и очень дорогая оценка»,— сказал господин Кириенко.

Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ) создал президент Владимир Путин в 2023 году как аналог событий, которые проходили в 1957, 1985 годах в СССР и в 2017-м в России. Впервые ВФМ состоялся в 2024 году в «Сириусе», на территории которого собралось 20 тыс. человек из 190 стран. Глава государства решил развивать наследие фестиваля и регулярно проводить встречи молодежи со всего мира. В 2025 году ВФМ организовали в Нижнем Новгороде, его посетили 2 тыс. человек из 120 стран, в 2026-м — в Екатеринбурге.

МФМ проходил в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Из 113 тыс. заявившихся человек принять участие в событии смогли 10 тыс. молодых людей из 191 страны, включая 5 тыс. россиян и столько же зарубежных гостей в возрасте до 35 лет. Они посетили 121 стенд на территории трех павильонов МВЦ «Екатеринбург-Экспо» о достижениях России, более 300 экскурсий, выступления свыше 2 тыс. артистов и 150 лекторов, включая вице-премьеров и министров федерального правительства, губернаторов, спортсменов и других деятелей. В церемонии закрытия фестиваля участие принял глава МИД РФ Сергей Лавров.

По итогам поездки в Екатеринбург более 95% иностранных участников события стали положительно относиться к России, а число просмотров их контента с фестиваля превысило отметку в 1,5 млрд.

Василий Алексеев