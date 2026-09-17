«Зенит» зашатался от «Балтики»

«Зенит» одержал победу на «Балтикой» в матче девятого тура чемпионата России 3:2 и поднялся в тройку лидеров. Правда, сегодня его могут вытеснить оттуда конкуренты. Игра в Калининграде получилась очень боевой и обнажила как сильные стороны «Зенита», так и слабые.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук / РИА Новости Фото: Александр Подгорчук / РИА Новости

До этого пять голов в матче с участием петербургской команды было забито только в первом туре, когда она разгромила в Самаре «Акрон» — 5:0. «Балтика» вообще не пропускает больше двух голов за игру: так было и в этом чемпионате, и в предыдущем. Ее оборона считается наиболее крепкой. Но тут команде из Калининграда «помог» голкипер Евгений Латышонок, еще недавно защищавший ворота «Зенита». Дальний удар Максима Глушенкова застал его врасплох уже на 9-й минуте. Мяч вылетел из-под ноги форварда «Зенита» как из пращи, причем и расстояние было приличное — около 35 м. Видимо, Глушенков не раз проверял Латышонка на тренировках «Зенита» ударами издали — и знает, что вратарь не лучшим образом на них реагирует.

На 16-й минуте Латышонок пропустил еще один нелепый гол — на этот раз от Соболева. Форвард «Зенита» забил едва ли не с центра поля, получив отличную передачу от Педро. От защитников Соболеву убежать было трудно, и он решил ударить, видя, что вратарь «Балтики» вышел далеко из ворот. Латышонок пытался в них вернуться, но не успел, завалился, и в итоге мяч комичным образом перелетел через него. «Зенит» повел в счете 2:0 и, казалось, без проблем удержит это преимущество.

Однако уже через шесть минут петербуржцы не разобрались в обороне, позволили игроку «Балтики» сделать навес, там еще случился рикошет, и форвард хозяев Брайан Хиль поймал мяч на дальней штанге головой, переправив его в сетку. А вратарь гостей Денис Адамов и защитник Кевин Андраде, ранее выступавший за «Балтику», помешать Хилю не успели. Так на табло загорелись 1:2.

Во втором тайме Глушенков снова взялся за удары издали. На 49-й минуте Латышонок отразил мяч, летевший в ближний угол, однако его подхватил Соболев и отдал поперечную передачу Луису Энрике, который поразил ворота. Снова «Зениту» осталось грамотно сыграть «по счету» и снова он не сумел этого сделать. Шла 81-я минута, когда «Балтика» забила второй гол. Там и вратарь гостей не лучшим образом сыграл, и рикошет от штанги случился, в итоге Илья Петров занес мяч уже в пустые ворота.

Концовка встречи превратилась в испытание для сине-бело-голубых. Мяч летал над их штрафной с одного фланга на другой, игроки «Балтики» наносили удары из разных позиций, и один раз только мастерство Вильмара Барриоса, успевшего сыграть головой на ленточке ворот, спасло петербуржцев от потери очков. Свисток главного арбитра зафиксировал победу «Зенита» со счетом 3:2. Команда Сергея Семака переместилась на третье место в таблице, от «Спартака» ее отделяет очко, от идущего на первом месте «Краснодара» — два. Однако «быки» проведут свой матч девятого тура сегодня (против «Оренбурга» в гостях), как и ЦСКА и «Динамо» (против махачкалинского «Динамо» и против «Ростова» в гостях, соответственно). Московские клубы могут выдавить петербуржцев из тройки лидеров.

После девятого тура в чемпионате России наступит перерыв, вызванный играми сборных, который продлится три с половиной недели, и первый матч по его окончании «Зенит» проведет 10 октября против «Краснодара» на поле соперника. Во время паузы клуб из Петербурга совершит поездку в Китай, где встретится 27 сентября с «Шанхаем» в товарищеском матче. В этой игре не примут участие игроки «Зенита» Игорь Дивеев, Максим Глушенков, Артем Карпукас, Александр Соболев, которые приглашены в сборную России: она проведет спарринги против Ирана, Намибии и Нигерии.

Кирилл Легков