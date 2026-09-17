В аэропорту Сочи 17 сентября проверят системы противопожарной защиты

Проверку работоспособности систем противопожарной защиты в аэропорту Сочи проведут 17 сентября. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Сочи Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

Проверка будет проходить на территории аэровокзального комплекса. Пассажиров предупредили, что во время работ они могут услышать тестовые сигналы, в том числе запуск системы оповещения.

В аэропорту попросили пассажиров сохранять спокойствие и не воспринимать звуковые сигналы как сообщение о чрезвычайной ситуации.

Наталья Белоштейн