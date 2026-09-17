Утром 17 сентября в Сочи работают 44 АЗС

В Сочи по состоянию на 09:00 17 сентября работают 44 автозаправочные станции. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Согласно сведениям топливных операторов, АИ-100 доступен на семи станциях, АИ-95 — на 28, АИ-92 — на 32, дизельное топливо — на 37 станциях.

На трех заправках «Роснефти» ввели приоритетный порядок отпуска топлива — в первую очередь горючим обеспечиваются общественный транспорт, транспорт экстренных, коммунальных и медицинских служб, а также транспорт учреждений, поддерживающих жизнедеятельность города. Кроме того, на этих станциях заправиться могут владельцы топливных карт и инвалиды I и II групп.

Три АЗС «Лукойл» переведены на обслуживание исключительно экстренных служб.

Константин Соловьев