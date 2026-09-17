Около 70 рейсов задержаны в аэропорту Сочи

Утром 17 сентября в аэропорту Сочи задержаны около 70 рейсов. Информация об этом размещена на онлайн-табло авиагавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Сочи Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

На вылет задержаны 32 рейса. Самолеты должны отправиться в Тюмень, Челябинск, Самару, Санкт-Петербург, Москву, Новосибирск, Пермь, Кемерово, Уфу, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Нижнекамск, Ижевск, Пермь и Омск. Отмененных рейсов на данный момент нет.

На прилет задержаны 36 рейсов. Самолеты должны прибыть из Екатеринбурга, Перми, Тюмени, Казани, Новосибирска, Уфы, Омска, Челябинска, Кирова, Нижнего Новгорода, Сыктывкара, Махачкалы, Кемерово, Москвы, Ижевска, Санкт-Петербурга и Нижнекамска. Отменены два рейса в Самару и Нижний Новгород.

Как сообщила пресс-служба аэропорта Сочи, авиагавань продолжает стабильно обслуживать рейсы на прилет и вылет после ночных ограничений на полеты. Сегодня на прилет планируют обслужить 76 рейсов и более 12 тыс. пассажиров. На вылет — 73 рейса и около 18 тыс. пассажиров.

«На фоне временных ограничений воздушного пространства, вводимых в аэропорту Сочи сегодня ночью, а также в ряде других регионов России, авиакомпании корректируют свое расписание полетов. Возможны вынужденные переносы, отмены или объединения рейсов. По решению авиакомпании один борт остается на запасном аэродроме»,— говорится в сообщении.

Алина Зорина