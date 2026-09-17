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В аэропорту Сочи сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Сочи. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Ограничения вводились в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Пассажирам рекомендовали следить за статусом своих рейсов через авиакомпании и за аудиообъявлениями в терминале.

Перевозчики информируют пассажиров обо всех изменениях по контактным данным, указанным при бронировании.

Ограничения были введены 17 сентября в 00:46.

Наталья Белоштейн

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