ХК «Сочи» проиграл ЦСКА

Хоккейный клуб «Сочи» на своем льду потерпел поражение от столичного ЦСКА в рамках 4-го тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2026/2027. Игра закончилась со счетом 0:4.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Сочи» Фото: ХК «Сочи»

С первых минут «армейцы» захватили инициативу и буквально прижали «леопардов» к их воротам. Казалось, что вратарь «Сочи» Петр Андреянов стоит стеной, но даже его спасений оказалось недостаточно: в одном из эпизодов москвичи все-таки нашли брешь в обороне южан усилиями Максима Соркина. Точный бросок позволил ЦСКА уйти на перерыв в роли лидеров, а у «Сочи» в атаке мало что получалось.

Во втором отрезке зрители не увидели заброшенных шайб, несмотря на преимущество «армейцев». Уже в третьем периоде столичный коллектив снял все вопросы о победителе благодаря голам Максима Соркина, Прохора Полтапова и Дениса Зернова. В итоге — поражение «Сочи» со счетом 0:4.

После четырех матчей сочинцы занимают 11-е место в Западной конференции. В следующем туре в рамках КХЛ подопечные Андрея Миронова сыграют 18 сентября на своем льду против казанского «Ак Барса».

Евгений Леонтьев