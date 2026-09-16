В Петербурге полиция прервала раздачу листовок кандидата в Госдуму от «Яблока»

Сотрудники правоохранительных органов вечером 16 сентября прервали раздачу листовок кандидата в Государственную думу по 212-му округу от партии «Яблоко» Давида Зудина возле станции метро «Юго-Западная». Его вместе с волонтерами доставили в отдел полиции, где потребовали написать объяснительную, сообщил «Ъ Северо-Запад» господин Зудин. По его словам, в компании полицейских он провел около двух часов. Других вопросов к «яблочнику» у полицейских не возникло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кандидата вместе с волонтерами доставили в отдел полиции

Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Кандидата вместе с волонтерами доставили в отдел полиции

Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

«Попросили объяснительную дать. Сейчас мне еще на руки дадут протокол о доставлении, посмотрю, что они имели в виду. Все спокойно, все более-менее доброжелательные»,— рассказал «яблочник» Зудин.

Давид Зудин состоит в партии с 2020 года. Сегодня является помощником депутата Законодательного собрания, а также представляет «Яблоко» в молодежном парламенте при ЗакСе.

Ранее в этот день полиция составила протокол в отношении кандидата от «Яблока» в Архангельской области Вадима Лаптева. Ему вменяют незаконную агитацию.

Константин Леньков