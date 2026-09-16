Кандидата от «Яблока» в Архангельске хотят судить за незаконную агитацию

В Архангельске составили протокол об административном правонарушении в отношении кандидата в депутаты Государственной думы Вадима Лаптева. Он баллотируется по 76-му округу от «Яблока». Представителя партии хотят привлечь к ответственности за незаконное распространение агитационных материалов (ст. 5.12 КоАП), сообщили в пресс-службе объединения 16 сентября. Аналогичный протокол составили на руководителя реготделения Екатерину Томилову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Поводом для составления протоколов стали буклеты с партийной символикой

Фото: Мария Летова / Коммерсантъ Поводом для составления протоколов стали буклеты с партийной символикой

Фото: Мария Летова / Коммерсантъ

Поводом для составления протоколов стали буклеты с партийной символикой. Ранее пресс-служба партии заявила, что избирательная комиссия Архангельской области отказалась согласовывать агитматериалы «яблочника». Тем не менее брошюры и листовки распространялись в Северодвинске. Днем партия сообщила об обыске в региональном отделении. «Яблочники» заявили, что правоохранительные органы изъяли партию печатных материалов. В партии отметили, что претензии силовиков связаны только с брошюрами.

Изначально господин Лаптев сообщил однопартийцам, что местные силовики возбудили уголовное дело из-за листовок. Эта информация не подтвердилась.

По статье о нарушении порядка изготовления и распространения агитационных материалов в предвыборный период предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 5 до 20 тысяч рублей для граждан. Для должностных лиц штраф составляет от 30 до 50 тысяч.

Константин Леньков