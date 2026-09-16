Главные новости за 16 сентября: Воронеж, Белгород, Липецк, Курск, Орел, Тамбов

С подрядчика реконструкции Петровской набережной и ливневой канализации в Центральном районе Воронежа потребовали 247 млн руб. Муниципальная «Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства» хочет вернуть у кисловодского АО «ПМК-38» 240,5 млн руб. неосвоенного аванса и 6,6 млн руб. процентов за пользование чужими денежными средствами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Белгородская ГК «Эфко» зарегистрировала новые товарные знаки. Под маркой «Энзифид» компания планирует выпускать ферментные добавки для сельскохозяйственных животных в рамках проекта завода кормовых препаратов мощностью 2,4 тыс. т в год. Второй товарный знак — Efko Food Products Special Classic Professional — предназначен для продукции сегмента HoReCa.

Полковник Юрий Гусаров назначен военным комиссаром Центрального и Сеймского округов Курска. Ранее он занимал должность военного комиссара Владимирской области. 16 сентября господин Гусаров провел заседание призывной комиссии, на котором рассматривались как призывники, так и кандидаты на контрактную службу в количестве 60 человек.

Липецкое управление ФАС возбудило дело в отношении елецкого оператора АЗС ООО «НП-Т», работающего под брендом Two-NP. Антимонопольщики заподозрили компанию в навязывании невыгодных условий после сообщений СМИ и обращений граждан о резком росте цен на бензин АИ-92 и АИ-95 на заправках сети.

Орловский производитель холодильников сменил название с «Фригогласс» на «Фриголайн» после перехода компании от нидерландских владельцев к бенефициарам из ОАЭ. Согласно данным ЕГРЮЛ, с мая 2026 года 100% долей общества находятся под обременением компании Veritas Investment Management Limited из Дубая.

Тамбовский облсуд ужесточил наказание бывшему гендиректору застройщика ООО «Рони» Роману Шамояну по делу о мошенничестве при строительстве жилого дома на улице Коммунальной. Условный срок в четыре года заменен на аналогичный срок лишения свободы в колонии общего режима.

Анна Швечикова