Администрация Воронежа в суде потребовала 247 млн рублей с кисловодской «ПМК-38»

Стала известна суть взаимных требований муниципального учреждения «Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства» (ГДДХиБ) и кисловодского АО «Передвижная механизированная колонна №38» (ПМК-38), занимавшегося в Воронеже реконструкцией Петровской набережной и ливневой канализацией в Центральном районе. ГДДХиБ требует взыскать с подрядчика ливневки 240,5 млн руб. неосвоенного аванса и 6,6 млн руб. процентов за пользование чужими денежными средствами в период с 1 апреля по 4 июня 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

ГДДХиБ и ПМК-38 в октябре 2023 года заключили соглашение о строительстве сети ливневой канализации в квартале, ограниченном улицами Шишкова, Ломоносова, Тимирязева и Бурденко. В августе 2026-го контракт был расторгнут по решению заказчика. Однако ГДДХиБ подала к подрядчику иск о взыскании суммы неосвоенного аванса и процентов еще в июне. В начале этой недели «Ъ-Черноземье» также сообщал, что кисловодская компания ответила муниципалитету встречным иском.

ПМК-38 в своем встречном иске настаивает на признании незаконным решения ГДДХиБ от 21 июня об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта. Также фирма ходатайствовала о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, московского ООО «Строймонтажатом» Алексея Селиванова. Фирма специализируется на технических испытаниях, исследованиях, анализе и сертификации. Суд привлекать «Строймонтажатом» к делу отказался, не усмотрев оснований и необходимости в этом.

В конце августа стало известно, что по итогам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) при строительстве ливневой канализации в Центральном районе. Общий размер причиненного бюджету ущерба оценили как раз в 270 млн руб. Следствие считает, что часть бюджетных средств перечислялась на счета фиктивных субподрядных организаций и выводилась без фактического исполнения договорных обязательств — на основании подложных документов о поставке материалов и оборудования.

Денис Данилов