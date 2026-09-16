Тамбовскому застройщику заменили условный срок за обман дольщиков на реальный

Тамбовский облсуд изменил приговор бывшему гендиректору местного застройщика ООО «Рони» Роману Шамояну, признанному виновным в мошенничестве при строительстве жилого дома на улице Коммунальной в облцентре (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Условный срок в четыре года заменен на аналогичный в колонии общего режима. Об этом сообщила прокуратура Тамбовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Первый приговор Шамояну вынес Октябрьский райсуд Тамбова в мае 2026 года. Его обжаловали представители обвинения.

Как установил суд, что в 2014–2017 годах Роман Шамоян заключил договор на строительство многоквартирного жилого дома и офисного здания на улице Коммунальной, 46. Участники долевого строительства перечислили фирме более 200 млн руб., из которых свыше 84 млн руб., по версии следствия, были похищены осужденным.

ООО «Рони» выступало в проекте подрядчиком у местного застройщика «Элитстрой», который был признан банкротом в 2022 году. Кроме того, главу «Элитстроя» Геннадия Берстенева осудили за злоупотребление полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ) из-за того, что дом так и не был достроен. В августе 2025 года суд назначил ему условный срок и освободил от наказания в связи с истечением сроков давности. В декабре прошлого года облсуд оставил приговор без изменения. На прошлой неделе стало известно, что решение устояло в кассации.

Алина Морозова