УФАС возбудило дело против елецкой сети АЗС из-за необоснованного роста цен на бензин

Управление Федеральной антимонопольной службы по Липецкой области возбудило дело в отношении елецкого оператора АЗС, реализующего топливо под брендом «Two-NP», — ООО «НП-Т». Это следует из базы данных ФАС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Дело возбуждено по подозрению в навязывании невыгодных условий (п. 3 ч. 1 ст. 10 федерального закона «О защите конкуренции»), говорится в определении ведомства. Поводом стали информация из СМИ и обращения граждан о резком росте розничных цен на автомобильные бензины марок АИ-92 и АИ-95 на заправках сети. Рассмотрение пройдет завтра, 17 сентября.

Липецкое УФАС установило, что ООО «НП-Т» доминирует в границах Новоникольского сельсовета Данковского муниципального округа Липецкой области. Там АЗС «Two-NP» является единственной доступной точкой заправки для потребителей, доля компании составляет 100%.

Антимонопольщики запросили у «НП-Т» пояснения с приложением доказательств экономического обоснования розничных цен. В ответ компания представила универсальные передаточные документы на приобретение топлива, однако они не содержали экономического обоснования стоимости. То есть они не отражали структуру затрат общества (транспортные расходы, арендные платежи, заработную плату, налоги, иные накладные издержки) и не подтверждали размер примененной наценки.

18 августа ООО «НП-Т» было выдано предупреждение о необходимости в течение 10 рабочих дней снизить розничные цены до экономически обоснованного уровня. Однако компания не исполнила его.

По данным Rusprofile, ООО «НП-Т» действует с 2021 года и зарегистрировано в Ельце Липецкой области. Компания работает в сфере розничной торговли моторным топливом. Генеральным директором с момента основания является Александр Владимирович Дубровский. Учредителями выступают два физических лица: Александр Викторович Натаров (66% доли) и Андрей Александрович Пичурин (34%). В 2024 году выручка ООО «НП-Т» составила 76,2 млн руб., что на 8% выше уровня 2023 года. Однако компания продолжает работать с убытком: чистый убыток в 2024 году составил 3,5 млн руб.

Ранее по той же статье управление ФАС по Курской области возбудило дело в отношении ООО «Сенд» (управляет сетью АЗС под воронежским брендом «Калина Ойл»).

Анна Швечикова