Военным комиссаром Центрального и Сеймского округов Курска стал Юрий Гусаров

Полковник Юрий Гусаров назначен военным комиссаром Центрального и Сеймского округов Курска. В среду, 16 сентября, господин Гусаров провел заседание призывной комиссии. Об этом сообщил мэр города Евгений Маслов. Ранее военкомом Центрального и Сеймского округов являлся Игорь Ясько.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэр Курска Евгений Маслов (слева) и военком Юрий Гусаров (справа)

Фото: Telegram-канал Евгения Маслова Мэр Курска Евгений Маслов (слева) и военком Юрий Гусаров (справа)

Фото: Telegram-канал Евгения Маслова

Юрий Гусаров родился 28 августа 1977 года в Ташкенте. В 2001 году окончил Военный институт радиоэлектроники в Воронеже. Проходил военную службу в должностях командира взвода, роты, начальника штаба, командира отдельного батальона радиоэлектронной борьбы. В 2015-м окончил Военную академию связи имени Маршала Советского Союза Буденного в Санкт-Петербурге. Затем проходил службу начальником штаба бригады радиоэлектронной борьбы. С 2018 года командовал 16-й бригадой радиоэлектронной борьбы в Западном военном округе (ЗВО). С мая 2022 года занимал пост военного комиссара Владимирской области. Участник боевых действий в Чечне, награжден медалью Жукова.

Евгений Маслов отметил «большой послужной список» господина Гусарова. Также он заявил, что заседание призывной комиссии стало для него первым в должности главы города.

«Сегодня на комиссии было 60 парней. Это как те, кто идет служить по призыву, так и кандидаты на контрактную службу»,— написал господин Маслов в своем Telegram-канале

Денис Данилов