Банк «Санкт-Петербург» попал в тренд снижения

Банк «Санкт-Петербург» в январе — августе 2026 года снизил чистую прибыль по РСБУ на 33,4% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, до 22,1 млрд рублей. В августе этот показатель увеличился на 22,8% год к году, до 3,2 млрд рублей. Из других финансовых результатов компании эксперты обращают внимание на сокращение процентного дохода на 8,9%, что подтверждает давление на маржу из-за высоких ставок по вкладам и жесткой денежно-кредитной политики. Снижение финансовых показателей банка аналитики считают закономерным следствием макроэкономических условий, в которых сегодня работает весь банковский сектор России.

Рентабельность капитала (ROE) финансовой организации в январе — августе составила 14,6%, в прошлом месяце — 17%. Банк отмечает, что из-за особенностей учета налога на прибыль при анализе финансовых результатов по РСБУ следует ориентироваться на динамику прибыли до уплаты налога. Этот показатель за восемь месяцев текущего года продемонстрировал снижение на 37,3%, до 25,9 млрд рублей, по отношению к аналогичному периоду 2025 года, в августе — 3,3 млрд рублей (снижение на 1%).

Чистый процентный доход за восемь месяцев текущего года сократился на 8,9%, до 46,9 млрд рублей, а в августе вырос на 6,7%, до 6 млрд рублей. Чистый комиссионный доход увеличился на 5,8%, до 8 млрд рублей, в прошлом месяце — на 22,7%, до 1,2 млрд рублей.

Операционные расходы банка «Санкт-Петербург» в январе — августе увеличились на 16,4%, до 19,4 млрд рублей, но в августе показатель снизился на 35,5% год к году, до 1,5 млрд рублей. Отношение расходов к доходам составило 33,3% за восемь месяцев и 20,2% за август.

Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле финансовой организации снизилась до 1,3% против 1,6% на начало года. Уровень покрытия резервами просроченной задолженности на 1 сентября достиг 231,8% (на 1 января показатель был равен 182,7%).

Основной капитал банка сократился на 7,8%, до 175,6 млрд рублей. Норматив достаточности основного капитала на 1 сентября равнялся 17,3% (против 19,7% на 1 января), собственного капитала — 19,8% (20,9%). «Выплата промежуточных дивидендов за I полугодие 2026 года в объеме 8,2 млрд рублей (50% чистой прибыли банка по МСФО за первое полугодие 2026 года) окажет влияние около 0,8 п. п. на показатель достаточности основного капитала. После выплаты дивидендов достаточность основного капитала продолжит существенно превышать минимальный уровень не менее 12%, установленный в стратегии банка»,— уточняется в сообщении банка.

Антон Никитин, основатель и генеральный директор компании «Финголд», полагает, что выплата промежуточных дивидендов за первое полугодие оказала давление на капитал и нормативы достаточности банка, хотя и поддержала интерес инвесторов. Эксперт также обращает внимание на показатели чистого процентного и комиссионного дохода. «Процентный доход сократился на 8,9%, что подтверждает давление на маржу из-за высоких ставок по вкладам и жесткой денежно-кредитной политики. При этом комиссионный доход вырос на 5,8%, до 8 млрд рублей — это устойчивый рост непроцентных доходов. Банки диверсифицируют выручку»,— анализирует данные представитель «Финголд».

Инвестиционный советник, основатель университета «Финансология» Юлия Кузнецова считает особенно важным показателем стоимость риска (cost of risk). «Рост CoR до 2% показывает, что банку приходится больше резервировать под потенциальные кредитные потери. И это уже не только история конкретного банка, а один из рисков банковской системы в условиях длительного периода высоких ставок: дорогой долг постепенно отражается на финансовом положении заемщиков»,— объясняет эксперт.

Снижение чистой прибыли банка за восемь месяцев специалисты не трактуют как резкое ухудшение состояния самого банка. Скорее, здесь одновременно сошлись несколько факторов. Во-первых, сократился чистый процентный доход. Во-вторых, существенно выросли расходы, в-третьих — увеличилась стоимость риска. «Поэтому снижение прибыли — это не одна причина, а комбинация более слабого процентного результата, роста операционных расходов и увеличения резервирования»,— уточняет госпожа Кузнецова.

По словам господина Никитина, банковский сектор адаптируется к высокой стоимости денег. «По итогам года более сильные результаты продемонстрируют те банки, которые оптимизируют расходы, развивают непроцентные доходы и сохраняют качество активов. Инвесторам стоит фокусироваться на прибыли, устойчивости капитала, стоимости риска и темпах роста непроцентных доходов»,— заключает основатель и гендиректор «Финголд». Согласно его прогнозу, по итогу 12 месяцев снижение чистой прибыли у банков составит 20–30% год к году, но с устойчивыми показателями качества активов и капитала.

Юлия Кузнецова думает, что для банка «Санкт-Петербург» вероятность завершить 2026 год с чистой прибылью ниже результата прошлого года остается достаточно высокой. Хотя к концу года этот разрыв может сократиться, если позитивная динамика августа продолжится.

«Главный вопрос для банков во второй половине года — уже не столько объем бизнеса, сколько его качество и стоимость. Если стоимость риска стабилизируется, а снижение ставок позволит банкам постепенно удешевлять фондирование, прибыльность сектора может оставаться достаточно высокой. Если же начнет заметно ухудшаться качество кредитов и банкам придется существенно увеличивать резервы, именно этот фактор может стать основным ограничением финансовых результатов банков в конце 2026 года»,— резюмирует эксперт.

Александра Тен