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МТК Ставрополья получили более 140 млн рублей господдержки

Более 140 млн руб. государственной поддержки получили малые технологические компании Ставрополья. Об этом сообщил министр экономического развития региона Антон Доронин в своем Telegram-канале.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По словам министра, Ставропольский край является лидером среди регионов СКФО по количеству предприятий, имеющих статус МТК. В крае развиваются 28 технологичных производителей, при поддержке губернатора создан Центр развития технологического предпринимательства. Также оказывается поддержка в части получения статуса и методологического сопровождения. За прошедшие два года количество МТК выросло вдвое.

«У нас в крае набирает популярность развитие технологического предпринимательства. Это новейшие разработки, которые уже сегодня внедряются на промышленных предприятиях, в сельском хозяйстве, медицине, услугах и помогают нашим ребятам в зоне специальной военной операции», — заявил Антон Доронин.

Технологичный бизнес получил более 140 млн руб. господдержки, больше 70% от всей суммы — грантовые инвестиции, привлеченные предпринимателями за счет своих идей. Большая часть средств получена от федерального Фонда содействия инновациям.

Антон Доронин отметил, что планируется взаимодействие как с действующими, так и потенциальными предпринимателями в сфере новых технологий. По его словам, необходимо понимать потребности, учитывать вопросы и адаптировать возможности под каждый запрос.

«Поручил команде уделять больше внимания вопросам в развитии технологий в крае и держать на контроле все процессы», — заявил министр.

Алина Зорина

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