В Петербурге на фоне перебоев с бензином вырос спрос на каршеринг

В Санкт-Петербурге за последние две недели число поездок на каршеринге «Делимобиль» выросло более чем на 20%. В компании связывают рост спроса с ситуацией на топливном рынке: владельцам личных автомобилей стало сложнее заправляться, тогда как машины каршеринга уже заправлены. Об этом «Ъ-Северо-Запад» сообщил основатель и генеральный директор «Делимобиля» Винченцо Трани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Количество новых пользователей сервиса за тот же период увеличилось примерно на 15%

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Количество новых пользователей сервиса за тот же период увеличилось примерно на 15%

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Количество новых пользователей сервиса за тот же период увеличилось примерно на 15%. «Мы управляем топливными ресурсами с учетом обстановки в каждом регионе отдельно, а не по единому сценарию для всей сети — это помогает быстрее замечать риски и принимать решения на местах»,— сказал господин Трани.

По его словам, «Делимобиль» сотрудничает с большим числом поставщиков топлива и использует собственные топливные хранилища. Компания также нарастила объемы закупок у оптовых поставщиков и усилила работу с хранилищами в Петербурге, что позволяет перераспределять топливо между регионами.

Автомобили сервиса заправляют как сотрудники компании, так и пользователи через приложение. Если клиенту не удалось заправить машину, он может оплатить топливо самостоятельно, после чего отправить чек в службу поддержки — расходы компенсируют.

В «Делимобиле» также сообщили, что изучают возможности расширения и обновления автопарка, в том числе за счет гибридных и электромобилей. Решения об увеличении числа машин компания принимает с учетом макроэкономической ситуации и спроса.

Подробнее о том, почему летний топливный кризис вернулся в Петербург и область и как автомобилисты пытаются получить бензин — в материале «Ъ Северо-Запад» «Бензин встал в очередь».

Карина Дроздецкая, Мария Одностеблец