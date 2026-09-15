Бензин встал в очередь

В Петербурге вновь возникли перебои с бензином: на большинстве проверенных АЗС нет Аи-92 и Аи-95, а у заправок выстраиваются многочасовые очереди. В Смольном заявляют о временных логистических задержках и обещают восполнить запасы, тогда как власти Ленобласти связывают новую волну дефицита с последствиями атак на перерабатывающие мощности и ремонтами НПЗ. «Ъ Северо-Запад» разбирался, почему летний топливный кризис вернулся в Петербург и область и как автомобилисты пытаются получить бензин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наличие топлива в течение хотя бы части дня еще не означает, что его можно будет купить через несколько часов

Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ Наличие топлива в течение хотя бы части дня еще не означает, что его можно будет купить через несколько часов

Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

На фоне очередей жители начали массово оставлять жалобы в официальной группе комитета по энергетике в соцсети «ВКонтакте». Причем вопросы о бензине появлялись в комментариях даже под публикациями, не связанными с топливом. Петербуржцы спрашивали, где можно заправиться и когда закончатся очереди. Одна из пользовательниц 12 сентября написала, что люди «третий день стоят в огромных очередях». Другая сообщила, что провела на АЗС два часа, но бензин закончился раньше, чем она смогла заправиться.

14 сентября комитет ответил, что «сложности зафиксированы» и связаны с временными логистическими задержками или повышенным спросом. Информацию об очередях, по его словам, передали поставщику топлива, с которым Смольный находится в постоянном диалоге. Вопрос топливообеспечения, утверждает комитет, находится на контроле федерального центра, а поставщики работают над пополнением запасов. Для поиска топлива горожанам рекомендовали пользоваться сервисами «Яндекса», «2ГИС», «Сбера», Т-банка, Альфа-банка и «ГдеБенз». Ранее аналогичные сервисы становились фактически навигацией для водителей во время первой волны кризиса.

Исчезает быстрее, чем приезжает

В сентябре проблемы с топливом стали заметны на АЗС Петербурга еще до того, как очереди превратились в массовое явление. По данным мониторинга «Бензонавта», 27 августа Аи-95 был доступен примерно на 55% городских АЗС, Аи-92 — примерно на 66%. Ко 2 сентября показатели снизились соответственно до 33 и 45%, а 5 сентября — до 22 и 31%. 8 сентября доступность обеих наиболее востребованных марок оценивалась примерно в 20% АЗС, одновременно резко увеличилось количество станций с очередями. 9 сентября бензин был хотя бы раз в течение дня на 25% проверенных станций, но число АЗС с очередями выросло до 113.

При этом сама методика мониторинга показывает, насколько быстро меняется ситуация. Наличие топлива в течение хотя бы части дня еще не означает, что его можно будет купить через несколько часов. 9 сентября Аи-95 в течение всего дня продавался лишь на четырех из примерно 660 действующих АЗС Петербурга. На 90 станциях он был доступен менее половины суток.

К 12 сентября ситуация стала еще заметнее. «Фонтанка» проверила 175 петербургских АЗС по данным «Яндекс Навигатора» и свежим комментариям автомобилистов: ни 92-го, ни 95-го не оказалось на 120 станциях. На остальных автомобилисты сообщали об очередях продолжительностью более часа. При этом трудности возникали даже у тех, кто приезжал на заправку рано утром. На следующий день ажиотаж оказался сильнее, чем во время первой летней волны. Водители продолжали ездить по городу в поисках топлива, а очереди сохранялись. Как и цены. Так, например, на севере города на АЗС-автомате «пятый» отпускался по 110 рублей за литр только за наличные деньги. Но и очередь за такие деньги была относительно небольшой. Впрочем, дешевле заправиться удается далеко не всегда, а поиск работающей станции сам по себе становится частью повседневной поездки петербуржцев.

Судя по комментариям пользователей в картографических сервисах, очередь на некоторых станциях растягивается на несколько часов, а бензин заканчивается еще до того, как до колонок добираются автомобилисты из ее конца. Заправиться сравнительно быстро удается преимущественно глубокой ночью, но и то не всегда. Карты и чаты в этих условиях превращаются для водителей в самостоятельную навигационную систему, где люди сообщают, где появился бензин, сколько машин стоит на подъезде и как быстро заканчивается топливо.

Заправка с доставкой

Параллельно вокруг дефицита сформировался отдельный рынок доставки топлива. Такие службы существовали и раньше — прежде всего для автомобилистов, у которых бензин закончился в дороге. Однако в нынешних обстоятельствах услуга стала альтернативой многочасовой очереди на АЗС. Средняя цена доставки Аи-95 по Петербургу на прошлой неделе, судя по ответам нескольких служб доставки, достигла около 570 рублей за литр. Предложения на рынке, впрочем, меняются быстрее, чем успевают обновляться ценники. А часть служб и вовсе прекратила подвоз после того, как АЗС начали запрещать отпуск топлива в канистры. Например, CarTaxi сообщала о приостановке такой услуги именно по этой причине.

Получается, автомобиль можно заправить, не занимая очередь, но тогда за возможность получить несколько литров топлива приходится платить в разы дороже обычной розничной цены.

В то же время на фоне дефицита топлива в России часть людей стала рассказывать в соцсетях, что перешла на каршеринг и кикшеринг. Один из популярных сервисов аренды автомобилей и самокатов «Яндекс GO» прокомментировал ситуацию так: «Самокаты "Яндекса" в этом году расширили города присутствия в три раза. Самокатов больше, соответственно больше и поездок. К тому же у нас появилась подписка, которая также влияет на повышение спроса. Существует множество факторов, влияющих на повышение спроса, которые никак не связаны с топливным кризисом».

Стало ли повышение спроса в других сервисах каршеринга и кикшеринга следствием проблем дефицита топлива, неясно. «МТС Юрент» и Whoosh отказались от комментариев для «Ъ Северо-Запад».

Канистра как дефицит

Отпуск топлива в канистры был одним из вопросов еще во время первой волны кризиса. 7 июля власти Ленобласти просили АЗС разрешить продажу бензина в канистры объемом до 10 литров. К 13 июля часть станций уже начала отпускать топливо в канистры объемом до 20 литров при соблюдении установленных требований. Но кризис не был преодолен. В сентябре проблема возникла вновь. Службы помощи автомобилистам стали сообщать о невозможности получить нужный объем топлива, а отдельные компании полностью прекращали услугу.

По наблюдениям корреспондента «Ъ Северо-Запад», дефицит одновременно запускает и горизонтальную взаимопомощь. В чатах жителей жилых комплексов петербуржцы договариваются, кто сможет заехать на работающую АЗС, набрать разрешенный объем топлива в канистры и затем поделиться им с соседями, если на ближайших заправках бензина уже нет.

От летнего кризиса к сентябрьскому

Нынешняя ситуация стала продолжением проблем, которые начались летом. Первая волна затронула Петербург и Ленобласть в июне. Тогда на АЗС вводились ограничения на объем отпуска, а власти сначала характеризовали ситуацию как локальную.

9 июня губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, комментируя сообщения жителей, говорил об отсутствии системного дефицита топлива в регионе и о локальных перебоях. В дальнейшем ограничения распространились на большее число станций. В конце июня некоторые АЗС Петербурга и Ленобласти ограничивали отпуск бензина, а правительство относило регион к числу территорий, для которых требовалось обеспечить приоритетные поставки. Одновременно росла стоимость топлива на оптовом рынке. Например, 30 июня белорусский Аи-92 с поставкой в течение недели подорожал на 6%, до 127 тыс. рублей за тонну — это было в 1,8 раза выше уровня начала июня.

На федеральном уровне напряженность на рынке связывали с дефицитом предложения. 15 июня правительство разрешило НПЗ временно выпускать бензин с более низкими требованиями к качеству. В июле вице-премьер Александр Новак объяснял ситуацию сочетанием летнего пика спроса и внеплановых ремонтов НПЗ. 8 июля он говорил, что спрос на моторное топливо вырос примерно на треть.

В июле ситуация начала улучшаться, однако полностью проблема не исчезла. 28 июля власти Ленобласти сообщали, что пик топливного кризиса пройден, но одновременно на 65 АЗС была приостановлена работа, а в двух районах региона сохранялась сложная обстановка. К концу лета власти уже говорили о стабилизации. Но в начале сентября дефицит вернулся — причем теперь уже на фоне проблем с перерабатывающими мощностями.

Что произошло с поставками

В Ленобласти новую волну перебоев прямо связывают с производством бензина. По словам губернатора Александра Дрозденко, недавние атаки беспилотников на крупные нефтеперерабатывающие заводы, в том числе «Киришинефтеоргсинтез», привели к снижению производства Аи-92 и Аи-95. Одновременно часть предприятий находится на ремонте.

Вице-губернатор Ленобласти Егор Мищеряков говорил о повторении июльского сценария и переходе регионального правительства в ручной режим координации действий крупных участников рынка. По его словам, основной причиной стали логистические сбои на фоне атак на перерабатывающие мощности. Власти синхронизируют действия с крупными операторами и прорабатывают перенаправление поставок. Господин Дрозденко отдельно указал еще на одну причину длинных очередей: крупные вертикально интегрированные компании ввели лимиты на отпуск топлива, а небольшие АЗС, по его словам, практически прекратили работу. В результате оставшиеся крупные станции получают дополнительную нагрузку.

Петербургская версия звучит осторожнее. Смольный говорит о временных логистических задержках и повышенном спросе, не раскрывая, какая часть проблемы приходится непосредственно на сокращение производства. При этом комитет по энергетике подчеркивает, что поставщики работают над скорейшим восполнением запасов.

Октябрьская надежда властей

Ленобласть рассматривает возможность перейти к заправке автомобилей по четным и нечетным номерам. Александр Дрозденко заявил, что регион совместно с нефтяными компаниями ищет способы снизить пиковую нагрузку на АЗС. Цель — обеспечить автомобилистам хотя бы минимальную потребность в размере 20–30 литров в день. Пока такое ограничение не введено. Власти рассчитывают одновременно увеличить поставки. По словам господина Дрозденко, по просьбе некоторых крупных компаний принято решение нарастить объем бензина, направляемого на областные АЗС. В отдельных случаях поставки должны вырасти вдвое, чтобы компенсировать перебои у компаний, чьи заводы находятся на ремонте.

Губернатор просит жителей набраться терпения и рассчитывает на стабилизацию ситуации к началу октября. По его словам, к этому времени должны появиться новые логистические цепочки, увеличиться поставки, а работа заводов после ремонта должна быть восстановлена.

Показательно, что дефицит уже приходится учитывать при организации обычной работы госструктур. 14 сентября председатель Леноблизбиркома Михаил Лебединский сообщил, что комиссии помогли с топливом для выездного голосования на дому. В регионе около 20 тыс. избирателей должны проголосовать таким способом, поэтому членам комиссий предстоит ездить по области.

Пока Смольный говорит о временных логистических задержках, а Ленобласть готовится к возможному нормированию, автомобилисты продолжают искать работающие АЗС, обмениваться информацией в чатах и обращаться к службам подвоза топлива. Причем проблема уже не сводится к цене бензина, а заключается в самой возможности его найти.

Полина Пучкова, Мария Одностеблец