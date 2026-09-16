В яслях Краснодара зарегистрировали случай гастроэнтерита
В детском саду №9 «Кубанское солнышко» в Краснодаре зарегистрировали один случай гастроэнтерита в ясельной группе. Об этом сообщили в департаменте образования города.
Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ
Карантин в группе завершается сегодня. В детском саду провели противоэпидемиологические мероприятия и усилили утренний фильтр детей.
По данным департамента, в остальных группах учреждения случаев инфекционных заболеваний не зарегистрировано. Контроль за выполнением противоэпидемиологических мероприятий осуществляет детская поликлиника.