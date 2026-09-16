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В яслях Краснодара зарегистрировали случай гастроэнтерита

В детском саду №9 «Кубанское солнышко» в Краснодаре зарегистрировали один случай гастроэнтерита в ясельной группе. Об этом сообщили в департаменте образования города.

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Карантин в группе завершается сегодня. В детском саду провели противоэпидемиологические мероприятия и усилили утренний фильтр детей.

По данным департамента, в остальных группах учреждения случаев инфекционных заболеваний не зарегистрировано. Контроль за выполнением противоэпидемиологических мероприятий осуществляет детская поликлиника.

Наталья Белоштейн

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