В яслях Краснодара зарегистрировали случай гастроэнтерита

В детском саду №9 «Кубанское солнышко» в Краснодаре зарегистрировали один случай гастроэнтерита в ясельной группе. Об этом сообщили в департаменте образования города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Карантин в группе завершается сегодня. В детском саду провели противоэпидемиологические мероприятия и усилили утренний фильтр детей.

По данным департамента, в остальных группах учреждения случаев инфекционных заболеваний не зарегистрировано. Контроль за выполнением противоэпидемиологических мероприятий осуществляет детская поликлиника.

Наталья Белоштейн