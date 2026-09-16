В Ставропольском крае одобрили инвестпроекты на 8,6 млрд рублей

Инвестиционный совет Ставропольского края рассмотрел два новых проекта с общим объемом вложений почти 8,6 млрд руб. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Компания «Полимер» намерена расширить производство пленки в Ставрополе. Проект предусматривает строительство нового цеха, установку дополнительных производственных линий и создание складов сырья и готовой продукции. Объем инвестиций составит 590 млн руб., будет создано 30 рабочих мест. Предприятию предоставят участок без торгов в региональном парке «Ставрополь», где компания станет резидентом.

В Минеральных Водах «Север Плюс» планирует построить складские комплексы класса А+. Инвестиции в проект составят 8 млрд руб., предполагается создание 80 рабочих мест. Для его реализации регион также предоставит земельный участок.

Кроме того, инвестсовет рассмотрел планы расширения действующих предприятий. Компания «Ника» в Георгиевске до конца 2029 года намерена увеличить производство мягкой мебели и складские площади, создав около 360 рабочих мест.

Семеноводческое хозяйство «Елена» из Советского округа планирует завершить свой инвестиционный проект на год раньше первоначального срока — уже в 2027 году. Предприятие занимается выращиванием зерновых культур и селекцией семян, адаптированных к климатическим условиям региона.

Наталья Белоштейн