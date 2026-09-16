Депутат Рахова выступила с последним словом

Фигуранты дела о мошенничестве с фиктивным трудоустройством в петербургской школе №619 выступили с последним словом на заседании 16 сентября, передает корреспондент «Ъ Северо-Запад». Также высказалась депутат Заксобрания Петербурга Елена Рахова, которую следствие считает причастной к хищению 24,2 млн рублей. Оглашение приговора запланировано на 23 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат петербургского Заксобрания Елена Рахова выступила в суде с последним словом

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Депутат петербургского Заксобрания Елена Рахова выступила в суде с последним словом

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

«Ваша честь, поверьте, я совсем не нуждалась в деньгах. Более 20 лет я живу с очень состоятельным человеком, который мне ни в чем не отказывает. Поэтому ни умысла, ни корысти совершать преступление у меня не было. Меня бы никогда не спасли эти 7-10 тысяч в месяц»,— заявила парламентарий.

Для депутата Раховой прокуратура запросила 5 лет исправительной колонии общего режима и штраф 3 млн рублей. Отметим, в ходе судебного следствия она возместила 1,9 млн рублей. Бывшему директору школы Ирине Байковой — 7 лет лишения свободы. Еще для двух сотрудников школы запросили сроки от 5,5 до 6 лет.

По версии гособвинителя, с 2009 по 2023 год в штате образовательного учреждения числились несколько сотрудников, которые получали зарплату, но не исполняли должностные обязанности. Банковские карты фиктивных работников находились в распоряжении фигурантов. Депутат на суде рассказывала, что в 2009 году по просьбе гражданского мужа обратилась к директору Байковой с вопросом возможного трудоустройства его знакомой и больше к этому вопросу не возвращалась. Сотрудники школы заявляли, что средства от зарплат «мертвых душ» тратили на нужды школы.

Подробнее — в материале «Ъ Северо-Запад» «Депутатский срок предложили заменить уголовным».

Константин Леньков