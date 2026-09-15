Депутатский срок предложили заменить уголовным

Суд готовится огласить решение по делу о мошенничестве с трудоустройством «мертвых душ» в петербургской школе. Следствие уверено, что сотрудники школы и депутат ЗакСа Елена Рахова причастны к хищению 24 млн рублей. Гособвинитель запросил для парламентария наказание в виде лишения свободы на пять лет. Депутат Рахова в прениях выступать отказалась, а ее адвокаты уверены, что вина их подзащитной не доказана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прокурор предложил отправить Рахову в исправительную колонию общего режима на 5 лет со штрафом в размере 3 млн рублей, а также запретить ей занимать государственные должности в течение 2,5 лет. Депутат Рахова выступать в прениях не стала, заявив, что выскажется во время последнего слова

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Прокурор предложил отправить Рахову в исправительную колонию общего режима на 5 лет со штрафом в размере 3 млн рублей, а также запретить ей занимать государственные должности в течение 2,5 лет. Депутат Рахова выступать в прениях не стала, заявив, что выскажется во время последнего слова

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

После продолжительного перерыва Калининский районный суд Санкт-Петербурга вернулся к рассмотрению уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Стороны по делу выступили в прениях 15 сентября. Депутата Заксобрания Елену Рахову и трех сотрудников школы №619 в Калининском районе обвиняют в трудоустройстве «мертвых душ». С 2009 по 2023 год фиктивные работники получали зарплату, хотя не появлялись на рабочем месте. Ущерб образовательному учреждению составил 24,2 млн рублей.

Прокурор предложил отправить Рахову в исправительную колонию общего режима на пять лет со штрафом в размере 3 млн рублей, а также запретить ей занимать государственные должности в течение 2,5 года. Депутат Рахова выступать в прениях не стала, заявив, что выскажется во время последнего слова.

Елена Рахова заседает в городском парламенте с 2013 года. Состоит во фракции «Единая Россия». До этого с 2004 по 2013 год она занимала должность первого заместителя главы администрации Калининского района, курировала социальные вопросы.

Непосредственно Раховой вменяют трудоустройство дочери знакомой ее гражданского мужа Григория Колотова. В 2009 году Колотов обратился к Раховой, в то время занимавшей пост заместителя главы администрации Калининского района, с просьбой подыскать работу. В суде обвиняемая рассказывала, что только передала номер потенциального сотрудника директору школы Ирине Байковой и больше в этом вопросе участия не принимала. Также она не знала, что трудоустройство впоследствии окажется фиктивным. Следствие полагает, что депутат в последующие годы пользовалась банковской картой сотрудницы. Депутат поясняла, что карта хранилась у нее дома вместе с другими картами, в том числе Колотова. Строгих правил использования карт в семье не было, и она просто время от времени брала какую-нибудь карту для покупок, не выясняя, на кого она оформлена.

Адвокаты Раховой настаивают, что их подзащитная не имеет отношения к масштабным хищениям, поскольку не имела полномочий трудоустраивать кого-либо в школу и предварительно не договаривалась с другими фигурантами. Большинство «мертвых душ» оказались трудоустроены без участия парламентария, отмечал адвокат Марк Павлов. Представители Раховой попросили суд учесть наличие смягчающих обстоятельств при вынесении решения. В частности, частичное признание вины, возмещение ущерба в размере 1,9 млн рублей, помощь военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции, а также статус ветерана боевых действий. Ветеранское удостоверение депутат Рахова получила после многочисленных поездок в зону СВО.

Все фигуранты из числа работников школы, в частности, Ирина Байкова, Екатерина Коледина и Наталья Пустильник, признали вину и раскаялись. Суду они объясняли, что деньги с зарплатных карт «мертвых душ» тратили исключительно на нужды школы. Например, закупали ранцы. В ходе судебного следствия стало известно, что за счет этих средств руководство школы покупало инвентарь для учеников из Мариуполя, которые приезжали отдыхать в петербургских лагерях. Прокурор в ходе прений заявил, что школа получала все необходимое финансирование и такие сверхтраты не требовались. Для сотрудников школы прокурор запросил сроки от 5,5 до 7 лет.

Фигуранты выступят с последним словом в четверг, 16 сентября. Финал в уголовном деле совпал по срокам с окончанием депутатских полномочий Раховой. С 18 по 20 сентября пройдут выборы депутатов Законодательного собрания. Первое заседание городского парламента в новом составе запланировано на 24 сентября.

Константин Леньков