На Ставрополье стоимость патента для иностранцев увеличат до 10 тысяч рублей

В Ставропольском крае в 2027 году стоимость патента для иностранных граждан, работающих по найму, могут увеличить до 10 тыс. руб. в месяц. Соответствующий законопроект внесен правительством региона в краевую думу, сообщает «Аргументы и факты — Северный Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ

Законопроект предусматривает повышение регионального коэффициента, который используется при расчете стоимости патента, с 2,5 в 2026 году до 2,7 в 2027 году. Сейчас ежемесячный платеж составляет 8,5 тыс. руб.

Необходимость изменения коэффициента в правительстве края связывают с прогнозируемым ростом среднемесячной начисленной зарплаты. В 2027 году она может составить 78,6 тыс. руб., а расчетный размер НДФЛ — 10,2 тыс. руб.

Окончательное решение по законопроекту должна принять краевая дума.

Наталья Белоштейн