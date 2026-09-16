Разбить «дракона»

СКА и «Шанхай Дрэгонс» впервые в сезоне померились силами на «СКА Арене». Дуэль осталась за армейцами, которые разгромили соперника со счетом 7:2. Звездой матча стал нападающий СКА Николай Голдобин, сделавший четыре результативные передачи и забросивший одну из шайб. Это первая победа красно-синих с крупным счетом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уже на 7-й форвард Скотт Уилсон добил шайбу в сетку после броска Сергея Плотникова и отскока от борта

Фото: ХК СКА Уже на 7-й форвард Скотт Уилсон добил шайбу в сетку после броска Сергея Плотникова и отскока от борта

Фото: ХК СКА

СКА провел на старте чемпионата КХЛ шесть игр. И в трех из них праздновал победу с минимальным счетом: над «Ладой» оба раза в овертаймах — 4:3 и 2:1, а также над «Сочи» 1:0. Московское «Динамо» армейцы обыграли 5:3, а «Спартаку» уступили 1:3. И вот пришел крупный успех. Мало кто его ждал. Наоборот, многие эксперты предрекали в этой игре победу «драконам» — у СКА был сложный календарь и натужная игра в последних двух матчах. А «Шанхай» выглядел крепким коллективом, хотя его собрали накануне сезона практически заново. Напомним, что летом пост президента китайского клуба занял Илья Ковальчук, а должность генерального менеджера — Евгений Артюхин, другой бывший игрок СКА.

У армейцев, выступавших в роли хозяев площадки («Дрэгонс» тоже принимает соперников на «СКА Арене»), стало получаться буквально с первых минут. Уже на седьмой минуте форвард Скотт Уилсон добил шайбу в сетку после броска Сергея Плотникова и отскока от борта, а через шесть минут сам капитан СКА «завинтил» ее в ближнюю «девятку». Моментов у ворот СКА в первом периоде почти не возникало, а едва начался второй, как тот же Уилсон завершил изящную комбинацию хозяев с участием нескольких игроков. Причем в этой ситуации мог забивать и Плотников — оба форварда СКА оказались в одной точке, у дальней штанги, настолько быстрой была атака и своевременным подключение защитника СКА Даниила Мироманова. Дальше уже «расстрелял» ворота гостей Сергей Сапего, другой защитник армейцев, которого вывели на свободное пространство Плотников и Николай Голдобин. Последний стал «невидимым» героем всех четырех голов, забитых армейцами: участвовал в комбинациях и отдавал передачи. На 34-й минуте Голди, как называют в СКА Голдобина, отличился после передачи Уилсона и броска в дальний угол. Защитники «Шанхая» напоминали в этом эпизоде фишки. Это было последнее результативное действие Николая в матче. Он набрал 1+4 и возглавил список бомбардиров чемпионата КХЛ с 12 очками (1+11).

Только после этого «драконы» стали активнее действовать в атаке, и в конце второго периода их форвард Степан Хрипунов сумел «пробить» голкипера СКА Артемия Плешкова. Разрезающую передачу через всю зону ему отдал защитник «Шанхая» Бреннан Менелл, в прошлом сезоне выступавший за СКА.

Погасшую интригу в начале третьего периода сумел погасить нападающий армейцев Николай Чебыкин, забросивший с разворота. И хотя вскоре после этого Дмитрий Яшкин второй раз зажег красный фонарь за воротами СКА, удачно сыграв на добивании, хозяева не позволили соперникам развить успех. Данил Аймурзин после сольного прохода установил на табло 7:2, которые не изменились до финальной сирены. Интересно, что ни одна из девяти шайб не была заброшена в этом матче, когда на площадке были неравные составы. Удалений было очень мало: одно — у СКА, два — у «Шанхая». Только в этом компоненте китайский клуб был равен в этот вечер петербургскому. В остальных уступил.

СКА после этой победы продолжает лидировать в Западной конференции, набрав 10 очков в шести играх. Столько же у ярославского «Локомотива», действующего обладателя Кубка Гагарина. «Шанхай Дрэгонс» идет на седьмом месте. У армейцев наметился в чемпионате перерыв длиной в девять дней, дальше их ждет выездная серия, в ходе которой они встретятся с «Трактором», «Барысом» и ЦСКА.

Кирилл Легков