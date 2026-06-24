Свыше 15 млрд рублей вложили в создание особой экономической зоны «Ижевск»

Внебюджетные инвестиции в создание особой экономической зоны (ОЭЗ) «Ижевск» превысили 15 млрд руб. Такую цифру озвучили на выездном заседании президиума Госсовета Удмуртии 23 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Там планируется открыть 760 новых рабочих мест. За 10 лет работы ОЭЗ (ее обещают открыть до конца года.— “Ъ-Удмуртия”) по прогнозам в бюджеты всех уровней поступят порядка 37 млрд руб. налогов. Сегодня проектируются, строятся и вводятся в эксплуатацию объекты транспортной и инженерной инфраструктуры, очистные сооружения, коммунальные сети»,— говорится в сообщении республиканского парламента.

Напомним, впервые о создании ОЭЗ на площади 190 га под Ижевском начали говорить в 2021 году. В августе 2023 года Минэкономики РФ поддержало идею создания ОЭЗ в Удмуртии. В марте 2026 года соответствующую заявку подали в федеральное ведомство.

В 2026 году ожидается завершение ввода в эксплуатацию всех видов инфраструктуры, газ был подведен в октябре 2025 года. Участки уже размежеваны. Инвесторам они будут предоставлены в аренду под строительство корпусов. Объектом управляет компания «Промпарк».

На территории будущей ОЭЗ среди прочего разместятся комбинат по обработке рулонной стали и завод по созданию профилированного листа, производство сырья для окрашивания промышленных смесей, логоцентр со сборкой туристических автобусов и т. д. Часть соглашений подписаны на ПМЭФ.