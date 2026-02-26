Удмуртия намерена направить заявку на получение статуса ОЭЗ в ближайшее время

Правительство Удмуртии планирует в ближайшее время направить в Минэкономразвития РФ заявку на получение статуса особой экономической зоны (ОЭЗ) для площадки в окрестностях Ижевска. Об этом заявила на брифинге министр экономики республики Анна Слугина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр экономики Удмуртии Анна Слугина

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Министр экономики Удмуртии Анна Слугина

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Заявка на выходе из министерства экономики. Мы ждем последний документ, который должен быть приложен к этой заявке. И на днях мы его отправим в Минэкономразвития»,— сообщила госпожа Слугина.

На самой площадке в этом году ожидается завершение ввода в эксплуатацию всех видов инфраструктуры, газ был подведен в октябре 2025 года. Участки уже размежеваны. Инвесторам они будут предоставлены в аренду под строительство корпусов.

«Китайский инвестор уже над этим работает. Кроме этого крупного инвестора, у нас еще есть пять инвесторов. Разные направления, в том числе сборка туристических автобусов, стекольное производство. Я думаю, что в этом году, очень на это надеюсь, удастся получить статус особой экономической зоны»,— отметила министр.

Что касается льгот, то, по словам госпожи Слугиной, правительство республики хочет установить их на уровне или чуть ниже уровня действующих ставок в ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане и ОЭЗ в Башкортостане, чтобы ОЭЗ в Удмуртии была конкурентоспособной и более привлекательной.

«Поэтому мы ожидаем эффект все-таки благоприятный. В течение пяти лет у нас ОЭЗ должна окупиться с точки зрения бюджетных расходов»,— добавила Анна Слугина.

Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что на территории будущей ОЭЗ появится комбинат по обработке рулонной стали. Строительство объекта площадью 32 га началось в январе 2025 года. Завод возводит объединенная компания «РусТехнологии Ижевск», учредителем которой является гражданин Китая Ма Дэмин. Соглашение о строительстве завода между правительством Удмуртии и компанией было подписано в июне на ПМЭФ.

Впервые о возможности подачи заявки на присвоение территории под Ижевском площадью 190 га статуса ОЭЗ начали говорить в 2021 году. В августе 2023 года Минэкономики РФ поддержало идею создания ОЭЗ в Удмуртии.