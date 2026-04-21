Удмуртия подала заявку на создание особой экономической зоны в марте 2026 года

Удмуртия подала заявку в Минэкономразвития на создание особой экономической зоны (ОЭЗ) «Ижевск» в марте 2026 года, рассказал председатель правительства республики Роман Ефимов на сессии Госсовета региона.

Напомним, на площадке ОЭЗ в этом году ожидается завершение ввода в эксплуатацию всех видов инфраструктуры, газ был подведен в октябре 2025 года. Участки уже размежеваны. Инвесторам они будут предоставлены в аренду под строительство корпусов.

«Ъ-Удмуртия» писал, что на территории будущей ОЭЗ появится комбинат по обработке рулонной стали. Строительство объекта площадью 32 га началось в январе 2025 года. Завод возводит объединенная компания «РусТехнологии Ижевск», учредителем которой является гражданин Китая Ма Дэмин. Соглашение о строительстве завода между правительством Удмуртии и компанией было подписано в июне на ПМЭФ.

Впервые о возможности подачи заявки на присвоение территории под Ижевском площадью 190 га статуса ОЭЗ начали говорить в 2021 году. В августе 2023 года Минэкономики РФ поддержало идею создания ОЭЗ в Удмуртии.