Арбитражный суд Архангельской области ввел процедуру наблюдения за ООО «Устьянский лесоперерабатывающий комплекс» (Устьянский ЛПК). Запись о введении наблюдения появилась в карточке дела, заметил корреспондент «Ъ Северо-Запад». Заявление о признании предприятия банкротом подал «Альфа-банк».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Арбитражный суд ввел процедуру наблюдения за Устьянским ЛПК

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Арбитражный суд ввел процедуру наблюдения за Устьянским ЛПК

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

«Ввести наблюдение. Признать требования заявителя обоснованными»,— говорится в резолютивной части определения суда.

ООО «Устьянский лесопромышленный комплекс» (г. Вельск, Архангельская область) входит в ГК «УЛК». Кредитор «Альфа-банк» обратился в арбитраж с просьбой включить в реестр требований кредиторов 27,62 млрд рублей по перекрестному обеспечению ООО «Шанс» (также входит в ГК «УЛК») в конце июля 2026 года.

В июне суд также ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Шанс». Процедура наблюдения введена по заявлению индивидуального предпринимателя Анатолия Сазанова из-за задолженности юрлица в размере 68,6 млн рублей.

Подробнее о ситуации с архангельским лесоперерабатывающим предприятием — в материале «Над Устьянским ЛПК нависло банкротство».

Александра Тен