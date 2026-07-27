Над Устьянским ЛПК нависло банкротство

14 сентября Арбитражный суд Архангельской области рассмотрит заявление Альфа-банка о признании банкротом ООО «Устьянский лесопромышленный комплекс» (г. Вельск, Архангельская область, входит в ГК «УЛК»). Кредитное учреждение просит включить в реестр требований кредиторов 27,62 млрд рублей по перекрестному обеспечению ООО «Шанс» (также входит в ГК «УЛК»). Если долг «Шанса» будет погашен или реструктурирован, основания для банкротства Устьянского ЛПК может отпасть, объясняют юристы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Заявление Альфа-банка о признании банкротом ООО «Устьянский лесопромышленный комплекс» АС Архангельской области принял к рассмотрению в конце июня текущего года. Ранее суд уже откладывал рассмотрение дела с 9-го на 24-е июля, следует из материалов в карточке дела. В июне суд также ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Шанс», входящего с Устьянским ЛПК в один холдинг ГК «УЛК». Процедура наблюдения введена по заявлению индивидуального предпринимателя Анатолия Сазанова из-за задолженности юрлица в размере 68,6 млн рублей. Следующее судебное заседание по делу о банкротстве «Шанса» назначено на 24 сентября.

Как объясняет адвокат, руководитель компании «Покровский и партнеры» Филипп Покровский, формально дела против «Шанса» и Устьянского ЛПК самостоятельны, но фактически связаны через общий долг. «Если этот долг перед банком будет погашен или реструктурирован, в том числе силами группы, за счет продажи активов или обращения взыскания на залог, основание для банкротства Устьянского ЛПК может отпасть. Верно и обратное: если долг подтвержден, не оспорен и не погашен, у суда мало причин отказать во введении наблюдения в отношении Устьянского ЛПК»,— поясняет адвокат.

ООО «Устьянский лесопромышленный комплекс» зарегистрирован в Вельске Архангельской области 19 декабря 2022 года. Руководитель и единственный учредитель компании — Владимир Буторин, он же гендиректор и основной учредитель ООО «Шанс» (действует с 2011 года в Архангельске). Согласно финансовой отчетности Устьянского ЛПК, в прошлом году выручка компании относительно показателя 2024-го снизилась на 46%, до 2,5 млрд рублей, а чистый убыток увеличился вдвое, до 7,7 млрд рублей. Господин Буторин также руководит ГК «Устьянская лесоперерабатывающая компания», говорится на сайте ГК «УЛК». В состав группы входят предприятия, занимающиеся заготовкой, глубокой переработкой древесины, утилизацией отходов лесопиления и лесовосстановлением. Среди активов группы есть Устьянская теплоэнергетическая компания.

Старший юрист «Рустам Курмаев и партнеры» Владислав Гейтс предполагает, что перенос заседания по банкротству Устьянского ЛПК, скорее всего, связан с тем, что суд хочет дождаться результатов рассмотрения дела «Шанса», чтобы точно установить размер и обоснованность претензий к ЛПК. «Решение суда будет зависеть от результатов этой проверки»,— уточняет юрист.

Вместе с тем банкротство «Шанса», где уже введена процедура наблюдения, косвенно ухудшает положение Устьянского ЛПК, поскольку повышает риск того, что дебиторская задолженность будет взыскана не полностью или значительно позже, добавляет адвокат, советник Forward Legal Данил Бухарин. «Это может негативно сказаться на платежеспособности Устьянского ЛПК и, соответственно, увеличить вероятность введения в отношении него процедуры банкротства»,— предупреждает он.

В последние годы падение производства по ключевым позициям отмечается во всей лесопромышленной отрасли России. По данным Росстата, за январь — июнь 2026 года производство пиломатериалов в стране сократилось на 5,6%, составив 13,7 млн куб. м. Фанеры было произведено 1,53 млн куб. м, что на 11% меньше, чем за аналогичный период 2025-го. Производство древесно-стружечных плит (ДСП) в первом полугодии снизилось на 3,3%, до 5 млн 385 тыс. куб. м. Производство бумаги и картона в стране за полгода упало на 3,3%, составив 5 млн 142 тыс. тонн. Выпуск целлюлозы уменьшился за тот же период на 5,2%, до 3 млн 959 тыс.

В Северо-Западном федеральном округе продолжают снижаться объемы экспорта древесины. Как подсчитали в Североморском межрегиональном управлении Россельхознадзора, Архангельская область остается единственным регионом СЗФО, где зафиксирована положительная динамика. За первую половину 2026 года из Поморья отправлено 815,32 тыс. куб. м лесопродукции против 805,6 тыс. куб. м годом ранее (рост на 1,2%). В Россельхознадзоре отмечают, что почти весь объем лесного экспорта региона составляют пиломатериалы.

В Коми отправлено на экспорт 745,3 тыс. куб. м лесопродукции — на 9,4% меньше год к году. В Вологодской области в январе — июне 2026 года экспортировали 654 тыс. куб. м лесоматериалов, на 2,5% меньше чем в аналогичном периоде 2025-го. Из Карелии в первом полугодии за границу ушло 198 тыс. куб. м лесопродукции — снижение за год достигло 14,5%.

При таком положении дел в отрасли ключевое значение для предприятий лесопромышленного комплекса имеет способность своевременно предложить кредиторам убедительный антикризисный план. Именно это сегодня чаще всего определяет, получит ли компания шанс на восстановление или процедура банкротства завершится распродажей активов, подчеркивает адвокат Бухарин.

Адвокат Покровский рекомендует игрокам рынка не доводить ситуацию до чужого заявления. При признаках неплатежеспособности руководитель обязан сам обратиться в суд (ст. 9 Закона о банкротстве), иначе рискует личной субсидиарной ответственностью за просрочку с подачей (статья 61.12). «Управляемое банкротство по заявлению самого должника — с готовым планом реструктуризации или проектом мирового соглашения — почти всегда выгоднее прилетевшего заявления от банка: у должника больше контроля над процедурой, кандидатурой управляющего и темпом. Но работает это только при одном условии: если переговоры с банками о реструктуризации начаты заранее, а не тогда, когда счет уже заблокирован»,— резюмирует юрист.

Александра Тен