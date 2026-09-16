Завершение реконструкции задерживается на взлете

ФКУ «Ространсмодернизация» (подведомственное учреждение Минстроя РФ) продлило срок приема заявок на участие в конкурсе на выполнение корректировки проектных решений и реконструкции аэропортового комплекса «Мурманск», следует из материалов на портале госзакупок. Стоимость (5,195 млрд рублей) и дата выполнения контракта (22 декабря 2028 года) остались без изменений. Эксперт называет срок завершения проекта напряженным. Главным риском для будущего подрядчика станет обследование объекта на соответствие его реального состояния имеющемуся проекту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Реконструкция в условиях действующего аэропорта предполагала расширение северного перрона с устройством пяти новых мест стоянки воздушных судов, реконструкцию рулежной дорожки, водосточно-дренажных систем и объектов электроснабжения

Фото: Станислав Тихомиров / Коммерсантъ Реконструкция в условиях действующего аэропорта предполагала расширение северного перрона с устройством пяти новых мест стоянки воздушных судов, реконструкцию рулежной дорожки, водосточно-дренажных систем и объектов электроснабжения

Фото: Станислав Тихомиров / Коммерсантъ

Окончание приема заявок на участие в конкурсе перенесено с 14 на 22 сентября, а подведение итогов — с 17 на 25 сентября. Согласно проекту договора, архитектурно-строительное проектирование и инженерные изыскания, включая прохождение главгосэкспертизы, нужно выполнить до 30 июня 2027 года. Следующий этап, подразумевающий работы по строительству и реконструкции, вводу объектов в эксплуатацию, необходимо завершить до 22 декабря 2028 года.

В июне «Ространсмодернизация» уже подводила итоги конкурса по выбору подрядчика на данный проекта. Тогда начальная (максимальная) стоимость контракта была равна 5,037 млрд рублей. По итогам конкурса единственным участником стало ООО «Техдоргрупп» (Пермь), предложение которого соответствовало начальной цене контракта. Однако контракт так и не был заключен.

Как сообщали федеральные и местные СМИ, в 2022 году контракт на реконструкцию аэропорта Мурманск стоимостью 4,142 млрд рублей был заключен с московским АО «Промстройсервис». Реконструкция в условиях действующего аэропорта предполагала расширение северного перрона с устройством пяти новых мест стоянки воздушных судов, реконструкцию рулежной дорожки, водосточно-дренажных систем и объектов электроснабжения. Кроме этого, проект предусматривал обновление системы светосигнального оборудования и дистанционного управления и сооружение на территории аэропорта новой аварийно-спасательной станции с патрульной дорогой. По конкурсной документации, реконструкция аэропортового комплекса должна была быть выполнена до декабря 2024 года. Но в феврале 2025 года контракт расторгли в связи с ненадлежащим осуществлением работ. Стоимость исполненных подрядчиком обязательств оценили в 267,81 млн рублей.

Инвестор, основатель компании Youkon Константин Конов сказал, что срок выполнения госконтракта до конца ноября 2028 года в текущем конкурсе выглядит рабочим, но достаточно напряженным. Первый критический этап должен завершиться уже к концу июня 2027 года: подрядчику необходимо провести изыскания, скорректировать проектные решения и пройти экспертизу. После этого остается примерно полтора года на основную стройку, инженерные системы, наладку и ввод объекта в условиях действующего аэропорта.

«Поэтому главный вопрос — сколько неопределенности удастся снять на старте. Если к весне будет точно понятно состояние уже выполненных работ, проект пройдет экспертизу без нового большого цикла корректировок и объем переделок будет зафиксирован, то срок реален. Если существенные изменения начнут появляться уже в ходе строительства, временной резерв быстро закончится. С управленческой точки зрения основные работы здесь желательно заканчивать не в декабре 2028 года, а раньше, оставляя несколько месяцев на пусконаладку, замечания и приемку»,— рассуждает эксперт.

По мнению господина Конова, главный риск в данном случае — не в объеме работ, а в «цене неизвестности». Завершать уже начатую другим подрядчиком реконструкцию обычно сложнее, чем заходить на объект с нуля, объясняет инвестор. Новому исполнителю сначала нужно понять, что реально построено, в каком это находится состоянии, соответствует ли документации и какую часть выполненных работ можно без риска встроить в новый проект.

«В данном случае это особенно важно, потому что предыдущий контракт был расторгнут при низкой готовности объекта, а Счетная палата отдельно указывала на потерю актуальности проектной документации. Принимая незавершенный объект, новый подрядчик принимает не только объем строительства, но и всю историю предыдущих проектных решений»,— предупреждает эксперт.

Александра Тен