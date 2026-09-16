Разработчик заморозил «Север»

Арбитражный суд запретил исполнение контракта на 45 млн рублей между Арктическим и антарктическим научно-исследовательским институтом (ААНИИ) и индивидуальным предпринимателем на расширение функционала системы «Север», позволяющей следить за ледовой обстановкой на Севморпути. Причиной стал иск петербургской IT-компании «Петрософт», владеющей правами на программу Plicante 1.0, на которой работает платформа. Подрядчик, как установил суд, мог изменить исходный код ПО без согласия владельца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Как выяснил «Ъ Северо-Запад», Арбитражный суд Санкт-Петербурга постановил запретить ответчикам совершать действия по нарушению исключительных прав ООО «Петрософт»

Фото: Евгений Зайцев / Коммерсантъ Как выяснил «Ъ Северо-Запад», Арбитражный суд Санкт-Петербурга постановил запретить ответчикам совершать действия по нарушению исключительных прав ООО «Петрософт»

Фото: Евгений Зайцев / Коммерсантъ

Как выяснил «Ъ Северо-Запад», Арбитражный суд Санкт-Петербурга постановил запретить ответчикам совершать действия по нарушению исключительных прав ООО «Петрософт» — и в связи с этим признать контракт, заключенный в начале июня на сумму 45 млн рублей между ИП Натальей Лазуренко из подмосковных Мытищ и ФГБУ ААНИИ, не подлежащим исполнению в части переработки без согласия правообладателя программы Plicante 1.0, которая позволяет следит за ледовой обстановкой на Северном морском пути и помогает судам и ледоколам прокладывать маршруты.

Фирма запатентовала данный софт в июле 2014 года. В 2023 году права на использование ПО были переданы ААНИИ. Однако эта была лишь простая лицензия на 100 рабочих мест — без возможности модификации, переработки или создания производных произведений. Вместе с лицензией институту сверх требований контракта были переданы исходные коды программы, но, опять же, без увеличения объема прав. В апреле 2026 года ФГБУ разместило извещение о проведении электронного конкурса на выполнение работ по расширению функционала автоматизированной ледово-информационной системы (АЛИС) «Север». Цена контракта — 45 млн рублей.

Арктический и антарктический научно-исследовательский институт — ведущий российский научный центр по изучению полярных областей Земли. Основан 4 марта 1920 года и является старейшим подобным учреждением России. Расположен в Санкт-Петербурге, находится в ведении Росгидромета. ААНИИ занимается комплексными исследованиями климата, гидрометеорологии, ледового покрова и океанографии, а также координирует работу полярных станций. ООО «Петрософт» занимается системной интеграцией и автоматизацией бизнес-процессов. Основной профиль — прикладные решения на базе геоинформационных систем. Компания создает и сопровождает собственные продукты, включая Plicante и ETL Pro, а также выполняет заказную разработку.

Согласно техническому заданию, работы в части подсистем требовали модификации и расширения функционала системы, что невозможно без внесения изменений в исходный код и архитектуру Plicante 1.0, посчитал истец. При этом институт сам опубликовал разъяснение, где прямо указал, что правообладателем является «Петрософт», и возложил на будущего исполнителя обязанность получить согласие компании.

Победителем признана госпожа Лазуренко, с ней был заключен соответствующий контракт. Однако согласие «Петрософта» получено не было.

Во время процесса представители IT-компании попросили признать контракт не подлежащим исполнению как создающий угрозу нарушения прав. Суд принял уточнения в части запрета, но отказал в требовании обязать ИП Лазуренко опубликовать решение суда, поскольку оно не было заявлено изначально. Ответчики, в свою очередь, возражали против иска, ссылаясь на то, что все исключительные права на ПО «АЛИС Север» были переданы им по госконтракту 2023 года. ААНИИ настаивал, что техзадание не требует изменения именно Plicante 1.0.

Суд признал доводы института несостоятельными: в решении говорится, что ФГБУ, согласно условиям упомянутой лицензии, разрешалось исключительно воспроизведение программы — запись копий в память компьютера на каждом рабочем месте,— и этот перечень является исчерпывающим, а иные способы, включая модификацию, не предусмотрены.

Арбитраж пришел к выводу, что контракт предусматривал два способа исполнения: предоставление простой лицензии на ПО либо передача исходного кода и исключительных прав на вновь разработанное обеспечение. Институт выбрал первый вариант — и получил именно ограниченную лицензию.

Суд также взыскал с ответчиков в пользу «Петрософта» расходы по госпошлине — по 40 тыс. рублей с каждого. Излишне уплаченная госпошлина в 50 тыс. рублей возвращена истцу из федерального бюджета.

Андрей Кучеров