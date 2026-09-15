Суд обязал передать администрации «Сириуса» участок базы отдыха «Юг»

Краснодарский краевой суд подтвердил решение Адлеровского районного суда Сочи по делу о базе отдыха «Юг». Суд оставил в силе решение о расторжении договора аренды земельного участка и передаче территории администрации федеральной территории «Сириус». Решение вступило в законную силу, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Спор возник между администрацией и ООО «База отдыха Юг». Речь идет об участке площадью 5,8 тыс. кв. м в районе Нижнеимеретинской бухты. Он находится в первой зоне округа горно-санитарной охраны курорта Сочи.

По данным суда, база отдыха работников института радиовещательного приема и акустики имени А. С. Попова появилась на этом участке в 1960-х годах. С 1968 по 1989 год здесь построили 24 объекта для лечения и отдыха граждан.

После акционирования института имущество передали в доверительное управление, а затем внесли в уставный капитал ООО «База отдыха Юг». В результате 24 объекта перестали находиться в собственности АО «ИРПА им. А. С. Попова». При этом 60% акций общества принадлежали Российской Федерации.

В 2021 году ООО «База отдыха Юг» получило участок в аренду на 49 лет. По условиям договора, компания должна была реконструировать территорию и создать здесь санаторно-курортный комплекс.

Суд установил, что эти обязательства не были выполнены. Кроме того, компания построила на участке несколько объектов без необходимых согласований. В результате территорию стали использовать не для лечения и отдыха граждан, а для размещения объектов общественного питания и торговли.

Проведенная по делу экспертиза также показала, что фактические характеристики некоторых объектов не соответствуют сведениям Единого государственного реестра недвижимости.

Суд расторг договор аренды участка и постановил погасить запись об аренде в ЕГРН. Право собственности ООО «База отдыха Юг» на объекты базы отдыха признано отсутствующим.

Дополнительно построенные объекты суд признал самовольными постройками. Компания должна за свой счет снести их и демонтировать некапитальные сооружения в течение 30 дней.

После этого земельный участок должны передать по акту администрации федеральной территории «Сириус». За каждый день просрочки исполнения решения с ООО «База отдыха Юг» будут взыскивать 100 тыс. руб. Судебная коллегия Краснодарского краевого суда согласилась с решением первой инстанции и оставила его без изменений.

Мария Удовик