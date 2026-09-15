Лайнер Astoria Grande отправится в первый круиз по Египту и Иордании

Генеральный агент по продажам круизов Astoria Grande — ООО «Судоходная компания "Аквилон"» — открыл продажи первого в истории лайнера круиза по Красному морю. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Astoria Grande Фото: пресс-служба Astoria Grande

Маршрут представляет собой 14-дневное путешествие по Египту и Иордании с прохождением Суэцкого канала. Круиз состоится с 7 по 21 ноября 2026 года.

Для пассажиров организованы прямые авиаперелеты из Москвы и Сочи в Анталью и обратно. За две недели гостям предлагается совместить пляжный отдых с посещением памятников древних цивилизаций.

Предварительное оформление виз для посещения стран маршрута не требуется.

Мария Хоперская